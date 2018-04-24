США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости



Проект окололунной станции (Deep Space Gateway).

Источник: © NASA Проект окололунной станции (Deep Space Gateway).Источник: © NASA

США и партнеры настаивают, что Россия при создании шлюзового модуля для окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) должна использовать американские технические стандарты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — отметил собеседник агентства.

По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались партнерами LOP, в число которых, помимо России и США, входят ЕС, Канада и Япония. В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения Соединенных Штатов, поскольку западная космическая промышленность использует американские стандарты.

Москва на переговорах по LOP ориентируется на опыт эксплуатации МКС, российский сегмент которой использует отличные от американского стандарты. Партнеры отмечают, что если Россия создаст для LOP всего один модуль, то использование национальных стандартов в международном проекте, включающем несколько модулей, нецелесообразно.

"Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники", — заявил собеседник.

Он также отметил, что для работы в открытом космосе США предлагают России использовать собственные скафандры вместо российских "Орланов". "Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", — сказал собеседник.

По его словам, до сих пор нет утвержденной на уровне "Роскосмоса" или российского правительства программы участия РФ в проекте LOP. "Все переговоры ведутся пока по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России", — добавил источник.

В российских модулях МКС используется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американских, европейских и японских — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны системы терморегулирования станций — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции LOP — Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

В апреле 2018 года в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники.