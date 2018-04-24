И всё-таки танки... Данные о переброске военной техники Азербайджана к НКР



Машины БТР-82А в Азербайджане.

Источник: МО Азербайджана Машины БТР-82А в Азербайджане.Источник: МО Азербайджана

Азербайджанские СМИ, не скрывая позитива, восприняли решение премьер-министра Армении Сержа Саргсяна об отставке. Напомним, что решение Саргсян принял буквально несколько минут назад. Азербайджанский портал Aze.az, комментируя решение армянского премьера, выходит с материалом под заголовком свершилось.

На этом фоне из Нагорного Карабаха продолжают приходить сводки о том, что азербайджанские войска стягивают военную технику к линии соприкосновения.

На кадрах можно увидеть десятки танков, БМП, военных автомобилей и другой техники. Изначально сведения о переброске танков к линии соприкосновения противоборствующих сторон пытались опровергать некоторые закавказские СМИ.

Официально министерство обороны Азербайджана переброску сил и средств не комментирует. Единственная сводка содержит заявления об учениях. При этом азербайджанские СМИ приводят заявление Ильхама Алиева, который праздновал очередную победу на выборах, о том, что "сегодняшняя Армения занимает исторические земли Азербайджана".

В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики говорится о том, что официальный Баку пользуется возникшей нестабильностью в Армении, чтобы достичь военного преимущества в районе Нагорного Карабаха. При этом отмечено, что в МО НКР сожалеют о том, что некоторые СМИ поставили под сомнение подлинность данных о концентрации войск Азербайджана:

Министерство обороны Республики Арцах сожалеет о том, что некоторые армянские пользователи Интернета пытаются подвергнуть сомнению подлинность видео о живой силе и технике противника на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских противоборствующих сил.