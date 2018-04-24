Генерал-майор Сергей Кисель возглавил Первую гвардейскую танковую армию ЗВО
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Танк Т-90С.
Источник: "Уралвагонзавод"
Подразделения армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генерал-майор Сергей Кисель стал новым командующим Первой гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО), сменив на этом посту генерал-лейтенанта Алексея Авдеева. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов вручил штандарт командующего танковой армией генерал-майору Сергею Киселю. Командующий танкового объединения ЗВО был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей", - сообщили в пресс-службе округа.
Кисель родился в 1971 году, окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Прошел должности от командира танкового взвода до командира мотострелковой бригады. С 2016 года - начальник штаба - заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО.
Награжден двумя орденами Мужества, орденами "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Генерал-лейтенант Алексей Авдеев, ранее командовавший объединением, назначен на должность начальника военного учебно-научного центра "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ", - добавили в военном округе.
Первая танковая армия была сформирована 30 января 1943 года и просуществовала до 1999 года. Минобороны РФ официально сообщило о воссоздании в Западном военном округе Первой гвардейской танковой армии в начале 2016-го.
Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.
В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные и другие соединения и воинские части, в том числе - знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии.
На вооружении армии находятся современные образцы военной техники: танки Т-80, Т-72Б-3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
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23.04.2018
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