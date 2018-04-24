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Россия впервые покажет боевых роботов на параде

24.04.2018 ИноСМИ 217 0
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Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9".
Источник: © предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"

18 апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на военном параде в Москве, посвященном победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй Мировой войне, будет представлено новое и современное оружие. Он отметил, что впервые наряду с авиацией и наземными системами вооружений на параде будут продемонстрированы беспилотные системы: боевая многофункциональная роботизированная система Уран-9, многоцелевой противоминный роботизированный аппарат Уран-6 и БПЛА малой дальности Корсар, информирует War is Boring.

Это важное заявление, подчеркивает издание. Вероятно, это было лишь вопросом времени, когда русские начнут демонстрировать армейские беспилотные системы. За последние несколько лет Российская Федерация добилась больших успехов в разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты широко используются в операциях, проводимых российскими военными. Кроме того, появляется все большее число невооруженных беспилотных наземных транспортных средств для разминирования и разведки. Вот почему решение России показать именно эти беспилотные системы так интересно, говорится в материале.

Из трех названных Шойгу беспилотников только Уран-6 получил "боевое крещение", особенно в Сирии. Уран-9 проходит тестовые испытания. По его внешнему виду он похож на небольшой танк. Что касается беспилотника Корсар, то о нем мало что известно. В 2015 и 2016 году Кремль объявил, что его производство начнется в 2017 году. Однако производитель БПЛА, по-видимому, не начнет серийное производство до 2018 года.

При этом Россия задействовала большой флот беспилотников на Украине и в Сирии - Элерон-3 ближнего действия и Орлан-10 и Форпост (лицензионная копия израильского беспилотника Searcher) дальнего действия. У России есть и другие БПЛА меньшего размера. Их отсутствие на парадах удивляет на фоне решения продемонстрировать в первую очередь другие беспилотные системы.

Несмотря на то, что российские военные в Сирии использовали роботизированные наземные транспортные средства для разведки и разминирования, большинство из них невелики размером и не подходят для шоу. Сегодня в России проходят испытания два среднеразмерных роботизированных комплекса Соратник и Нерехта. Их отсутствие на параде 9 мая также любопытно, учитывая широкую известность, которую они получили с 2016 года. Кроме того, россияне уже демонстрировали роботизированный комплекс Платформа-М на параде Победы 9 мая в Калининграде еще в 2014 году.

Еще одна важная беспилотная система будет отсутствовать на параде. Речь идет о БПЛА дальнего действия Орион-Е, который был представлен с большой помпой на военной выставке 2017 года.

Выбор одной конкретной беспилотной системы перед другой может иметь отношение к логистике, внутренней политике или другим факторам. Тем не менее, выбор неизвестного беспилотника перед несколькими другими, которые успели зарекомендовать себя, является… любопытным решением. Возможно, Россия приберегает эти другие беспилотные аппараты для будущих парадов.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Нерехта РТК
Орлан-10
Соратник БГМ
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