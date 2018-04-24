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Новый китайский авианосец выйдет в море в ближайшие дни

24.04.2018 Военное обозрение 226 0
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Второй авианосец ВМС НОАК, полностью спроектированный и построенный китайскими судостроителями, впервые выйдет в море и приступит к ходовым испытаниям уже на этой неделе, передает ТАСС сообщение газеты China Morning Post.

https://mikle1.livejournal.com

По словам источника газеты, "мероприятие будет приурочено к 69-й годовщине создания ВМС НОАК, которая отмечается в понедельник", однако "точная дата будет определена с учетом текущих гидрологических условий и высоты прилива".

При этом издание отмечает, что "управление по безопасности на море северо-восточной провинции Ляонин уже издало уведомление о временном закрытии для судоходства трех участков в Бохайском заливе в период с 20 по 28 апреля". Эти зоны располагаются вблизи верфи, на которой строился корабль.

Собеседник добавил, что в минувший вторник состоялся пробный запуск двигателя авианосца, что также свидетельствует о приближающихся ходовых испытаниях.

Он также сообщил, что во время выхода в море в числе прочего будет протестирована прочность корпуса, для постройки которого использовалась специальная сталь нового образца.

Авианосец, водоизмещением в 70 тыс. тонн, пока не получил названия и известен как "тип 001A".

Напомним, в прошлом году китайские корабелы начал строительство третьего авианосца, который оснастят современной электромагнитной системой катапульт для разгона самолетов при взлете.
23.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Проекты
Авианосец

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