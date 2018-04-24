ВМС Греции планируют получить в лизинг фрегаты класса FREMM



Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.

Источник: navaltoday.com Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 23 апреля. ВМС Греции близки к заключению соглашения о получении в лизинг двух фрегатов класса FREMM (Fregate Europeenne Multi-Mission) французской постройки, заявил заместитель министра обороны страны Фотис Кувелис.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 20 апреля Ф.Кувелис подтвердил достижение договоренности о подписании пятилетнего лизингового соглашения, в рамках которого греческому флоту в августе 2018 года будут переданы два корабля класса FREMM.

Как отмечает Jane's, данное заявление опубликовано через десять лет после появления первых сообщений о планах закупки фрегатов для ВМС Греции и несколько месяцев спустя после возобновления переговоров по данному вопросу между представителями правительств Франции и Греции.

Заместитель министра также намекнул, что в перспективе для ВМС Греции могут быть приобретены еще два корабля неназванного проекта. По мнению экспертов, лизинг фрегатов является временным решением до получения Грецией возможности приобретения новых кораблей класса "Говинд" или "Белхарра".

Предполагается, что финансирование закупки будет осуществляться за счет прибыли от размещения облигаций Греции в Европейском Центробанке (ЕЦБ), хотя официально это не подтверждено. Сообщение о достижении соглашения является неожиданным. Возможно, свою роль в ускорении подписания соглашения сыграло обострение отношений между Турцией и Грецией и потерей истребителя "Мираж-2000-5" ВВС Греции над Эгейским морем 12 апреля.

По данным СМИ, ВМС Франции передадут Греции фрегаты "Лангедок" и "Акитен".

Хотя греческий флот остро нуждается в новых кораблях класса фрегат, соглашение о лизинге вызывает вопросы о будущем стареющих кораблей класса MEKO 200HN, а также возможностях ВМС Греции быстро принять и приступить к эксплуатации фрегатов FREMM.

Поставка кораблей, вооруженных ЗУР "Астер", является отступлением от традиционного применения греческим флотом системы ESSM (Evolved SeaSparrow Missile) и, скорее всего, потребует значительного объема подготовительных работ для адаптации объектов инфраструктуры в целях поддержки фрегатов.

Характер сделки предполагает, что для ее финансирования не требуется выделять средства из бюджета. Пятилетний промежуток позволит провести переговоры о разработке новых фрегатов для греческого флота и получить опыт эксплуатации французских кораблей и ракетных комплексов компании MBDA, которые конкурируют с американскими разработками.

В случае подписания, лизинговое соглашение обеспечит французский ОПК дополнительными заказами, но сократит численность боевых кораблей в составе ВМС Франции.