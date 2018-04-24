В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс



Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.

Источник: http://www.kbm.ru/ Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.Источник: http://www.kbm.ru/

ЦАМТО, 23 апреля. В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.