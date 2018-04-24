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В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс

24.04.2018 ЦАМТО 194 0
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МРТО на шасси КамАЗ-43101
Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.
Источник: http://www.kbm.ru/

ЦАМТО, 23 апреля. В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
23.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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