В инженерную бригаду ЦВО поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс
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Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.
Источник: http://www.kbm.ru/
ЦАМТО, 23 апреля. В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.
В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.
Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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23.04.2018
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