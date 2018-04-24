В Перу проходит испытания первый десантный корабль
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В Перу начались заводские испытания десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco построенного на предприятии судоремонтного объединения SIMA, сообщает bmpd.
ВМС Перу
Сообщается, что строительство корабля было осуществлено по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.
Контракт на строительство двух кораблей был подписан в 2013 году. Изначально предполагалось, что оба они будут переданы ВМС в 2015 году.
Строительство первого вертолетоносца стоимость около $ 60 млн. началось лишь во второй половине 2014 года. Второй корабль заложен в конце прошлого года.
"Десантные вертолетные корабли-доки имеют относительно небольшие размеры – стандартное водоизмещение 7300 тонн, а полное водоизмещение 11390 тонн. Длина корабля 122 метра, ширина 22 метра и осадка 4,9 метров. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN B&W 9L28/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16,5 узлов. Дальность плавания – до 14 тысяч миль", – говорится в материале.
Корабль имеет небольшую доковую камеру, где размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU, а на грузовой палубе – до 24 единиц бронетехники класса бронетранспортеров LAV II. Полетная палуба имеет две ВПП для вертолетов класса Sikorsky UH-3/SH-3D. На корабле размещаются 157 человек экипажа и до 400 морских пехотинцев.
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23.04.2018
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forumow
4711
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№1
24.04.2018 09:14
Цитата
Строительство первого вертолетоносца стоимость около $ 60 млн. началось лишь во второй половине 2014 года.
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