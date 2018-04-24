Саудиты заказали во Франции 39 сторожевых катеров
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Саудовская компания Zamil Offhore Services и французская CMN Group договорились совместном строительстве бля береговой охраны королевства 39-ти скоростных сторожевых катеров проекта CMN HSI 32, сообщает bmpd.
CMN Group
Стоимость контракта составила $ 480 млн. Причем, 19 катеров должны быть построены CMN в самой Франции, а остальные 20 – собраны на мощностях Zamil Offhore Services в Саудовской Аравии.
Ранее CMN построила 6 катеров того же проекта для береговой охраны Мозамбика.
"Сторожевые катера проекта HSI 32, разработанного CMN, имеют цельноалюминиевую конструкцию, полное водоизмещение 132 тонны, длину корпуса 32,2 метра и ширину 7 м. Трехвальная энергетическая установка с дизельными двигателями MTU c тремя водометами обеспечивает максимальную скорость до 45 узлов. Дальность плавания – 580 миль на скорости 33 узла. Экипаж 12 человек. Вооружение катера включает дистанционно управляемую 20-мм автоматическую артиллерийскую установку, два 12,7-мм пулемета и полужесткую моторную лодку", – говорится в публикации
Ранее саудиты заказали в CMN для своего флота 3 больших ракетных катера проекта Combattante FS 56.
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23.04.2018
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