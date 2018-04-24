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Сирийский опыт в боевой подготовке войск ЮВО обсудят за "круглым столом"

24.04.2018 ЦАМТО 197 0
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Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017
Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017.
Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин

ЦАМТО, 23 апреля. "Круглый стол" по методике организации и проведения двусторонних учений всех уровней поручил провести командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

"В завершении зимнего периода обучения необходимо подвести итог мероприятий боевой подготовки, обсудить передовой опыт офицеров подразделений и воинских частей, наработанный в ходе ротных, батальонных, бригадных и полковых двусторонних тактических учений", – поставил задачу генерал-полковник А.Дворников на совещании с офицерами штаба ЮВО.

В мероприятиях боевой подготовки зимнего периода обучения в войсках ЮВО активно внедрялись в практику различные тактические приемы и методы управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Итоговые двусторонние учения, проведенные в объединениях округа, выявили целый ряд нестандартных подходов в боевом применении войск инициативными командирами. Эффективность нешаблонных боевых решений была доказана на практике и заслужила высокую оценку комплексной комиссией Минобороны России в ходе проверки войск ЮВО.

"Современные способы ведения боевых действий предполагают широкое применение беспилотных летательных аппаратов, роботов", – отметил командующий войсками ЮВО. "Тактическое мастерство командира заключается в способности уничтожить условного противника, не вступая с ним в непосредственное соприкосновение, что также позволит сохранить жизни подчиненных и боеспособность подразделений. И такие решения были продемонстрированы офицерами округа на учениях", – пояснил генерал-полковник А.Дворников.

Передовые методики будут проанализированы командирами всех соединений ЮВО на заседании "Круглого стола" с целью их широкого распространения и применения в боевой подготовке подразделений и воинских частей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
23.04.2018
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