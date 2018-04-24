Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Специалисты Северного флота приступили к работам на причале в Островном

24.04.2018 ЦАМТО 199 0
0
Понравилась новость?
 0
Буксир «Виктор Тихонов»
Морской буксир «Виктор Тихонов».
Источник: Алексей Токарев/Защищать Россию

ЦАМТО, 23 апреля. Отряд судов обеспечения Северного флота в составе морских буксиров МБ-100 и "Виктор Тихонов", плавкрана и водолазного катера "Иван Швец" прибыл в ЗАТО Островной.

По прибытии на место водолазы приступили к обследованию плавпричала, получившего повреждения во время шторма, а специалисты морской инженерной службы (МИС) – к определению объема работ по восстановлению его полной технической готовности.

В ЗАТО Островной прибыл также теплоход "Клавдия Еланская". Как и в прошлый раз, судно самостоятельно и безопасно ошвартовалось у причала и приступило к разгрузке.

В ходе разгрузки на причал заезжала автомобильная техника. Помощь буксиров Северного флота для удержания причала при швартовке судов и погрузочно-разгрузочных работах не потребовалась.

Состояние причала, так же, как и ранее, не препятствует проведению плановых рейсов теплохода "Клавдия Еланская". В настоящее время специалисты МИС и водолазы Северного флота начали ремонт оборванных якорных систем.

Единственный действующий причал в ЗАТО Островной, который стоит на балансе отделения МИС Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота подобная техническая неисправность не препятствует работоспособности причала и безопасной швартовке судов, сообщает пресс-служба Северного флота.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 13:16
  • 18
"Малахит" раскрыл секреты субмарины 6-го поколения
  • 24.04 13:07
  • 158
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 24.04 13:06
  • 6
Индия лишила Россию Су-57
  • 24.04 12:51
  • 14
В России испытывают новейшие боеприпасы
  • 24.04 12:36
  • 2
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
  • 24.04 12:33
  • 16
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 24.04 12:13
  • 2
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
  • 24.04 12:10
  • 1
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
  • 24.04 12:00
  • 2
В Перу проходит испытания первый десантный корабль
  • 24.04 11:23
  • 36
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 24.04 11:14
  • 6
Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
  • 24.04 09:29
  • 2
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 24.04 08:50
  • 13
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 24.04 08:35
  • 1
В Ростовской области экипажи армейской авиации учатся тушить пожары
  • 24.04 08:31
  • 3
Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу
другие обсуждаемые темы