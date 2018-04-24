Специалисты Северного флота приступили к работам на причале в Островном
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Морской буксир «Виктор Тихонов».
Источник: Алексей Токарев/Защищать Россию
ЦАМТО, 23 апреля. Отряд судов обеспечения Северного флота в составе морских буксиров МБ-100 и "Виктор Тихонов", плавкрана и водолазного катера "Иван Швец" прибыл в ЗАТО Островной.
По прибытии на место водолазы приступили к обследованию плавпричала, получившего повреждения во время шторма, а специалисты морской инженерной службы (МИС) – к определению объема работ по восстановлению его полной технической готовности.
В ЗАТО Островной прибыл также теплоход "Клавдия Еланская". Как и в прошлый раз, судно самостоятельно и безопасно ошвартовалось у причала и приступило к разгрузке.
В ходе разгрузки на причал заезжала автомобильная техника. Помощь буксиров Северного флота для удержания причала при швартовке судов и погрузочно-разгрузочных работах не потребовалась.
Состояние причала, так же, как и ранее, не препятствует проведению плановых рейсов теплохода "Клавдия Еланская". В настоящее время специалисты МИС и водолазы Северного флота начали ремонт оборванных якорных систем.
Единственный действующий причал в ЗАТО Островной, который стоит на балансе отделения МИС Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота подобная техническая неисправность не препятствует работоспособности причала и безопасной швартовке судов, сообщает пресс-служба Северного флота.
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23.04.2018
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