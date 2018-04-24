Специалисты Северного флота приступили к работам на причале в Островном



Морской буксир «Виктор Тихонов».

Источник: Алексей Токарев/Защищать Россию Морской буксир «Виктор Тихонов».Источник: Алексей Токарев/Защищать Россию

ЦАМТО, 23 апреля. Отряд судов обеспечения Северного флота в составе морских буксиров МБ-100 и "Виктор Тихонов", плавкрана и водолазного катера "Иван Швец" прибыл в ЗАТО Островной.

По прибытии на место водолазы приступили к обследованию плавпричала, получившего повреждения во время шторма, а специалисты морской инженерной службы (МИС) – к определению объема работ по восстановлению его полной технической готовности.

В ЗАТО Островной прибыл также теплоход "Клавдия Еланская". Как и в прошлый раз, судно самостоятельно и безопасно ошвартовалось у причала и приступило к разгрузке.

В ходе разгрузки на причал заезжала автомобильная техника. Помощь буксиров Северного флота для удержания причала при швартовке судов и погрузочно-разгрузочных работах не потребовалась.

Состояние причала, так же, как и ранее, не препятствует проведению плановых рейсов теплохода "Клавдия Еланская". В настоящее время специалисты МИС и водолазы Северного флота начали ремонт оборванных якорных систем.

Единственный действующий причал в ЗАТО Островной, который стоит на балансе отделения МИС Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота подобная техническая неисправность не препятствует работоспособности причала и безопасной швартовке судов, сообщает пресс-служба Северного флота.