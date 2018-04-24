Рособоронэкспорт и концерн ВКО "Алмаз-Антей" показали делегации Минобороны Индии инновационный технопарк



Выставочный стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке DefexpoIndia-2018.

Источник: http://niros.ru Выставочный стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке DefexpoIndia-2018.Источник: http://niros.ru

ЦАМТО, 23 апреля. В ходе продолжающегося визита в Россию генеральный директор по закупкам Минобороны Индии Апурва Чандра 20 апреля посетил расположенную в Санкт-Петербурге площадку Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – уникальный инновационный оборонно-промышленный технопарк, объединивший на одной территории шесть ведущих региональных предприятий Концерна: АО "ГОЗ Обуховский завод", АО "ЗРТО", АО "КБСМ", АО "РИРВ", АО "ВНИИРА", АО "Завод Навигатор".

"Технологиями и научными школами, необходимыми для разработки и производства всех самых современных систем и комплексов противовоздушной обороны, сегодня обладают лишь несколько стран. Россия – лидер в этой сфере. Научно-исследовательская, производственная и лабораторно-испытательная база в Санкт-Петербурге подтверждает это. Рад, что мне довелось посетить этот центр, осмотреть его производственную линейку, оборудование, испытательные камеры. Для индийской армии, которая полвека имеет на вооружении российские средства ПВО, важно, чтобы прикрытие индийского неба обеспечивалось самыми современными и самыми надежными в мире системами", – отметил Апурва Чандра.

"Россия готова поставлять в Индию самый широкий спектр вооружения и военной техники для сил ПВО, в том числе зенитные ракетные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы, связанные с ними оборудование и системы охраны наиболее важных объектов и крупных административных центров, а также многое другое. При этом российские системы и комплексы ПВО/ПРО прошли успешные испытания в реальных условиях масштабных боевых операций, показав себя как эффективное оружие, позволяющее уверенно выполнять самые серьезные задачи", – подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Системы ПВО – это сложнейшие изделия, в создании которых задействованы десятки наших предприятий, обладающих исключительными, по сути, монопольными компетенциями, – пояснил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – директор Северо-западного регионального центра Михаил Подвязников. – Мы горды тем, что являемся неотъемлемой частью российско-индийского военно-технического сотрудничества и будем участвовать в его дальнейшем развитии максимально широко".

В ходе визита индийскую делегацию ознакомили с серийным производством создаваемой на площадке СЗРЦ российской военной техники. Кроме того, в современном испытательном центре специалисты предприятия продемонстрировали гостям несколько вариантов испытания техники в различных климатических и природных условиях.

К настоящему времени Концерном ВКО "Алмаз-Антей" реализовано три крупных инвестиционных проекта по созданию новых заводов для производства современных образцов техники ВКО, один из которых находится в Санкт-Петербурге на территории Обуховского завода. Предприятия СЗРЦ оснащены современным оборудованием, на них внедрены передовые методы и технологии производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".