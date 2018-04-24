Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений
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Источник: © Фото из архива/Лев Федосеев/ТАСС
ЦАМТО, 23 апреля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев 21 апреля посетил Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", где провел рабочее совещание по вопросам создания АПЛ 5-го и последующих поколений.
В ходе совещания, в работе которого приняли участие генеральный директор СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев, заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, генеральный конструктор СПМБМ "Малахит" по многоцелевым атомным подводным лодкам и их вооружению Александр Антонов, были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.
Также, участники совещания под руководством Адмирала Владимира Королева обсудили ход строительства атомных многоцелевых подводных 4-го поколения "Ясень-М".
После завершения совещания, Главком ВМФ осмотрел научно-производственную базу и современный музей бюро "Малахит".
Справочно:
Бюро № 143 было создано 31 марта 1948 года Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Его задачей была определена разработка скоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой. После ряда преобразований и переименований предприятие получило свое современное название – АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".
За 70 лет работы "Малахит" выполнил свыше 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 – с атомной энергетической установкой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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23.04.2018
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