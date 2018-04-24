Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" завершило работы в Индийском океане



Исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".

Источник: wikipedia.ru/ОИС Исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".Источник: wikipedia.ru/ОИС

ЦАМТО, 23 апреля. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" завершило работы в назначенном районе Индийского океана по плану 2-й международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

С 28 апреля по 1 мая ОИС "Адмирал Владимирский" совершит заход в порт Читтагонг, где отдаст почести советским морякам, принимавшим участие в разминировании фарватера этого порта в 1972 году.

Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме. Об это сообщил по каналам связи в Адмиралтейство капитан ОИС "Адмирал Владимирский" Александр Пышкин.

По его информации, судно находится в походе 127 суток и оставило за кормой уже 30800 морских миль. Гидрографические исследования назначенного района Индийского океана по плану экспедиции, проводившиеся более 60 суток, завершены. Гидрографы за время похода произвели 28781 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна. Произведено также 1608 определений среднеквадратической погрешности основных навигационных параметров, более 800 судовых метеоисследований. Была организована работа около 200 временных дрейфовых и разовых гидрологических станций.

Планируется, что ОИС "Адмирал Владимирский" на переходе из Индийского океана в Кронштадт в конце мая совершит заход в сицилийский порт Мессина (Италия), где состоятся памятные мероприятия в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В.И.Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города (8 января 1908 года материковая часть Италии, остров Сицилия подверглись ударам землетрясения силой 7,5 баллов по шкале Рихтера и вызванного им цунами, число погибших превысило 100 тыс.человек).

15 декабря 2017 года "Адмирал Владимирский" вышел из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках 2-й международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту была поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

Главная задача похода, в который отправилось судно "Адмирал Владимирский" – комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Поход был спланирован и организован в рамках 2-й международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Экипаж судна до этого совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, – кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом, по итогам 2017 года, гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.