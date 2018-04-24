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В Москве состоялась встреча министра обороны России со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии

24.04.2018 ЦАМТО 243 0
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Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 23 апреля. В Национальном центре управления обороной России 20 апреля состоялась встреча министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Рад вновь принимать вас в Москве после всех тревожных событий, которые произошли за это время. Добро пожаловать!", – сказал глава российского военного ведомства, обращаясь к гостю.

Переходя к главной теме встречи, Сергей Шойгу подчеркнул, что "удары, которые были нанесены по Сирии, пришлись в самый неудобный и самый неподходящий момент – тогда, когда нормализация обстановки в стране стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте, да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов".

Министр обороны России отметил, что ракетные удары не принесли стабильности, наоборот, помешали процессу урегулирования в Сирии, и это тогда, когда "были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в страну пришел мир".

Сергей Шойгу пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане, где тоже налаживался "основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии, за исключением, естественно, террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры".

Министр обороны России выразил уверенность, что в ходе нынешней встречи удастся обсудить основные направления совместных дальнейших шагов по возвращению к сочинскому и астанинскому формату.

"При, разумеется, нацеленности на то, что вся эта работа будет сконцентрирована, сосредоточена в Женеве – как мы и договаривались, как планировали, как это и было решено во время проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", – подчеркнул Сергей Шойгу.

В свою очередь, Стаффан де Мистура заявил, что в Организации Объединенных Наций рассчитывают, что в Сирии будет снижена не только военная, но и политическая напряженность.

"Я бы очень хотел услышать вашу оценку, ваши собственные соображения о том, как нам обеспечить в Сирии сокращение конфликтогенности не только в военном, но и в политическом плане", – сказал Стаффан де Мистура, обращаясь к Сергею Шойгу.

Он отметил, что именно такую инструкцию получил от генерального секретаря ООН, отправляясь в Москву.

"Прошлая неделя была достаточно непростая, достаточно опасные были события... Мы надеемся, что у нас все-таки будет возможность не только сократить высокий военный уровень конфликтности (слава богу, мы смогли избежать большого кризиса), но у нас будет возможность разрядить и политическую напряженность", – сказал спецпосланник, добавив, что хотел бы вникнуть в соображения российской стороны о том, "как развивать то, чему было положено начало в Сочи, как это развивать в Женеве".

При этом Стаффан де Мистуры выразил уверенность, что кризис, вызванный обострением ситуации в Сирии, удастся преодолеть, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
23.04.2018
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