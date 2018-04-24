"Алмаз-Антей" покажет на авиасалоне в Турции зенитные комплексы С-400, "Тор" и "Бук"



Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей и ЗРК Бук-М2Э. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей и ЗРК Бук-М2Э. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Предприятие представит на выставке оптимизированную экспозицию с учетом региональных потребностей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" представит свою продукцию и технические услуги на первом Международном авиасалоне Eurasia Airshow - 2018, который пройдет с 25 по 29 апреля в городе Анталья (Турция). В частности, предприятие покажет в виде моделей зенитные комплексы и системы С-400 "Триумф", "Бук-М2Э", боевые машины комплекса "Тор", сообщили в понедельник в пресс- службе "Алмаз-Антея".

"На объединенной выставочной площади концерна будет представлена информация о производимой продукции военного назначения, актуальной для Евразийского региона. В виде моделей будут продемонстрированы зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук- М2Э", боевые машины ЗРК "Тор-М2Э" и "Тор-М2КМ", а также стационарный автономный боевой модуль 9А331МК-1 из состава "Тор-М2КМ", - сказали в пресс-службе.

В формате видеороликов и видеоплакатов посетителям стенда будет предоставлена информация о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф" и С-300ВМ "Антей-2500", зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ", а также о возможностях концерна по модернизации и ремонту техники, уточнили на предприятии.

"Концерн "Алмаз-Антей", имея положительные наработки в сотрудничестве с турецкой стороной, представит на выставке оптимизированную экспозицию с учетом своей научно-производственной направленности и региональных потребностей", - сказал заместитель генерального директора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, в ходе встреч и переговоров в рамках выставки будут обсуждаться в том числе, освидетельствование, техническое обслуживание, ремонт, модернизация и утилизация средств ПВО, обучение специалистов заказчика.

В пресс-службе напомнили, что концерн имеет самостоятельное право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции военного назначения, поставки запчастей, комплектующих изделий, продления сроков службы, ремонта, модернизации и утилизации, а также в отношении обучения иностранных специалистов проведению таких работ.