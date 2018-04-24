Источник: РФ и Ангола заключили сделку на изготовление спутника "Ангосат-2"



Спутник Анголы AngoSat-1.

Источник: Роскосмос / YouTube Спутник Анголы AngoSat-1.Источник: Роскосмос / YouTube

Ценовые параметры сделки не сообщаются

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия и Ангола подписали дополнение к контракту на создание спутника "Ангосат-2" взамен признанного потерянным "Ангосат-1".

Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Подписано дополнение к контракту по потерянному космическому аппарату "Ангосат-1", которое предполагает изготовление нового аппарата "Ангосата-2", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил сроки исполнения, а также ценовые параметры сделки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны.

Как сообщали ранее ангольские СМИ, министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника "Ангосат-2". На это уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник "Ангосат-1".

Министр также подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный "Ангосат-1" в размере $121 млн. Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона. Общая стоимость изготовления первого спутника для Анголы составила $320 млн.

О спутнике "Ангосат-1"

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря прошлого года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России.

Как сообщил ранее ТАСС другой источник в ракетно-космической отрасли, после возобновившихся в апреле и закончившихся неудачей попыток установить связь с ангольским спутником специалисты пришли к выводу о его неработоспособности, однако заключение комиссии сообщено не было.

Другой источник сообщал ТАСС о том, что российская сторона готова предложить своим партнерам изготовить "Ангосат-2" за $121 млн. Ни в Роскосмосе, ни в изготовившей спутник РКК "Энергия" эту информацию ранее не подтвердили.