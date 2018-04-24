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Спутник "Ангосат-1" официально признан неработоспособным

24.04.2018 ТАСС 238 0
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Angosat-1
Angosat-1.
Источник: РКК "Энергия"

Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша заявил, что нарушения в работе спутника были зафиксированы с момента его запуска

ТАСС, 23 апреля. Спутник связи "Ангосат-1" признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным, сообщило в понедельник информационное агентство Angop со ссылкой на министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша.

Выступая на пресс-конференции с участием российских экспертов, министр пояснил, что с момента запуска спутника 26 декабря 2017 года были зафиксированы "нарушения" в его работе.

Аппарат был построен в 2012 году, согласно соглашению, подписанному между Анголой и Россией в 2009 году, его стоимость составила $360 млн.

Ранее в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Россия и Ангола подписали дополнение к контракту на создание спутника "Ангосат-2" взамен признанного потерянным "Ангосат-1". Он не уточнил сроки исполнения, а также ценовые параметры сделки. ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны.

Как сообщала в воскресенье газета Jornal de Angola, Карвалью да Роша подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника "Ангосат-2". Согласно информации издания, на это уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник "Ангосат-1".

Министр также подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный "Ангосат-1" в размере $121 млн. Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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