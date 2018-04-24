Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские военные специалисты проведут инспекцию в Британии

24.04.2018 РИА Новости 179 0
0
Понравилась новость?
 0
Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские инспекторы с 23 по 26 апреля проверяют, осуществляется ли военная деятельность в одном из районов Великобритании. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Мероприятия проходят в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", - сказал Рыжков.

По его словам, российские специалисты проверят около 16 тысяч квадратных километров.

Рыжков также отметил, что во время проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, поучаствуют в брифингах о проводимой на указанной территории военной деятельности, получат информацию о находящихся в данном районе формированиях и воинских частях Вооруженных сил Великобритании, а также материалы о запланированных в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединенных учениях "Совместный воин 18/1".
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Военные учения
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 13:16
  • 18
"Малахит" раскрыл секреты субмарины 6-го поколения
  • 24.04 13:07
  • 158
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 24.04 13:06
  • 6
Индия лишила Россию Су-57
  • 24.04 12:51
  • 14
В России испытывают новейшие боеприпасы
  • 24.04 12:36
  • 2
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
  • 24.04 12:33
  • 16
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 24.04 12:13
  • 2
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
  • 24.04 12:10
  • 1
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
  • 24.04 12:00
  • 2
В Перу проходит испытания первый десантный корабль
  • 24.04 11:23
  • 36
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 24.04 11:14
  • 6
Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
  • 24.04 09:29
  • 2
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 24.04 08:50
  • 13
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 24.04 08:35
  • 1
В Ростовской области экипажи армейской авиации учатся тушить пожары
  • 24.04 08:31
  • 3
Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу
другие обсуждаемые темы