Российские военные специалисты проведут инспекцию в Британии
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Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские инспекторы с 23 по 26 апреля проверяют, осуществляется ли военная деятельность в одном из районов Великобритании. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Мероприятия проходят в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", - сказал Рыжков.
По его словам, российские специалисты проверят около 16 тысяч квадратных километров.
Рыжков также отметил, что во время проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, поучаствуют в брифингах о проводимой на указанной территории военной деятельности, получат информацию о находящихся в данном районе формированиях и воинских частях Вооруженных сил Великобритании, а также материалы о запланированных в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединенных учениях "Совместный воин 18/1".
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23.04.2018
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