Индия лишила Россию Су-57
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Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Об этом индийская сторона, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила российскую сторону, сообщает Janes.
Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Между тем, в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.
Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.
Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. В апреле 2018 года сообщалось, что Россия завершила модернизацию устаревшего двигателя для Су-57.
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23.04.2018
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kladbische
63
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№1
24.04.2018 11:02
Индия себя лишила, но уж ни как не Россию. Понятное дело, наши не давали им всего самого нового, а что они хотели? Пусть берут у США самолёты 5 поколения готовые.
И кто вот пишет что основной источник для серийного производства? Пальцы пообломать козлам таким.
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forumow
4711
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№2
24.04.2018 11:07
Цитата
Авиаэксперт: Индия разочаровалась в российских самолетах и уходит к США
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Gur
450
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№3
24.04.2018 11:21
Уважаемый forumow, по вашей ссылке статья изобилует словами "предположил", "возможно", "наверняка" и т.д. Таких экспертов на каждом диване пучок. В общем, сие не аргумент!
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просто экспл
4214
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№4
24.04.2018 11:42
Цитата, forumow сообщ. №2
Как уточнил Вадим Лукашевич, Индия сильно разочаровалась российской техникой.да я вообще удивляюсь как у них сушки до сих пор летают.
надо то учитывать что собирают они их в Индии , а как собирают на HAL по моему вся планета знает . да и не только HAL , так вся Индия работает . то у них сушки плохие , то миги , то Т-90 ломаются . и главное у других не ломают ни сушки , ни миги , ни Т-90 , а только у них.
так может не в сушках и тэшках дело , а в индусах ?
у меня был друг Коля , пил постоянно , за полгода сменил 6 работ . то есть 2 недели работает , увольняется , 2 недели ищет работу . цикл повторяется .
на первой работе его главбух достала . угу . плиточника облицовщика , который работает на стройке достала главбух . я че то редко , точнее никогда не видел главбухов , которые со стройки не вылазят . я на второй работе его типа кинули с зарплатой . и это если учесть что он ее и получить то не успел . ну и так далее . историй там было много , и все такие удивительные .
и я бы может и поверил бы в это , если бы не знал что каждые 2 недели он забухивает на 3-5 дней и не появляется на работе , где его потом увольняют .
так и тут . индусы Вам могут многое рассказать . и главное будет вериться . если бы не знать что у индусов ВСЁ так . у них емнип и миражи с ягуарами "тоже не качественные" .
по ходу для них только Арджун и Теджас качество .
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VK
956
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№5
24.04.2018 11:52
Цитата, Gur сообщ. №3
Таких экспертов на каждом диване пучок. В общем, сие не аргумент!
зато по его ссылке есть ссылка на мнение Толобоева. Вот ему я верю. А тому, что журналист НСН высосал из пальца или других частей тела разумеется веры нет.
http://nsn.fm/in-the-world/geroy-rf-ne-poveril-v-pretenzii-indii-k-rossiyskim-istrebitelyam.html
Косвенным признаком "насоса из пальца" является то, что подобные заметки про некачественное и претензии касаются только сотрудничества с Индией (из того, что мне лично попадало в поле зрения). Су-30 стоит на вооружении десятка стран, кроме РФ и заключаются новые контракты.
Кроме того, я бы за такие статьи проводил расследование. Если врет журналюга, значит спросить с журналюги за вред деловой репутации. Когда ему в суде счёт предъявят на пару миллионов хотя бы рублей, то он будет в следующий раз думать что писать. Если виноваты пилоты-индусы (я же не знаю как они эксплуатирую технику), то может быть тут есть смысл доработать систему подготовки пилотов. Вдруг они не умеют выполнять посадку и плюхаются как говно из под хвоста или козлят на посадке.
А может они летают с дикими перегрузками. Кто это выяснял? Если виноваты производители, то с них спросить.
В любом случае государственные чиновники тратили государственные деньги и если они ни с кого не спросят, то виноваты они.
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