Индия лишила Россию Су-57

просто экспл 4214

№4 24.04.2018 11:42 forumow сообщ. №2 Цитата, Как уточнил Вадим Лукашевич, Индия сильно разочаровалась российской техникой.

«Индусы под таким предлогом пытаются выйти из нашего авиационно-технического сотрудничества. У них очень серьёзные проблемы по уже поставленным самолётам. Это выявляется при начале эксплуатации очень сильно да я вообще удивляюсь как у них сушки до сих пор летают.

надо то учитывать что собирают они их в Индии , а как собирают на HAL по моему вся планета знает . да и не только HAL , так вся Индия работает . то у них сушки плохие , то миги , то Т-90 ломаются . и главное у других не ломают ни сушки , ни миги , ни Т-90 , а только у них.

так может не в сушках и тэшках дело , а в индусах ?

у меня был друг Коля , пил постоянно , за полгода сменил 6 работ . то есть 2 недели работает , увольняется , 2 недели ищет работу . цикл повторяется .

на первой работе его главбух достала . угу . плиточника облицовщика , который работает на стройке достала главбух . я че то редко , точнее никогда не видел главбухов , которые со стройки не вылазят . я на второй работе его типа кинули с зарплатой . и это если учесть что он ее и получить то не успел . ну и так далее . историй там было много , и все такие удивительные .

и я бы может и поверил бы в это , если бы не знал что каждые 2 недели он забухивает на 3-5 дней и не появляется на работе , где его потом увольняют .

так и тут . индусы Вам могут многое рассказать . и главное будет вериться . если бы не знать что у индусов ВСЁ так . у них емнип и миражи с ягуарами "тоже не качественные" .

по ходу для них только Арджун и Теджас качество . да я вообще удивляюсь как у них сушки до сих пор летают.надо то учитывать что собирают они их в Индии , а как собирают на HAL по моему вся планета знает . да и не только HAL , так вся Индия работает . то у них сушки плохие , то миги , то Т-90 ломаются . и главное у других не ломают ни сушки , ни миги , ни Т-90 , а только у них.так может не в сушках и тэшках дело , а в индусах ?у меня был друг Коля , пил постоянно , за полгода сменил 6 работ . то есть 2 недели работает , увольняется , 2 недели ищет работу . цикл повторяется .на первой работе его главбух достала . угу . плиточника облицовщика , который работает на стройке достала главбух . я че то редко , точнее никогда не видел главбухов , которые со стройки не вылазят . я на второй работе его типа кинули с зарплатой . и это если учесть что он ее и получить то не успел . ну и так далее . историй там было много , и все такие удивительные .и я бы может и поверил бы в это , если бы не знал что каждые 2 недели он забухивает на 3-5 дней и не появляется на работе , где его потом увольняют .так и тут . индусы Вам могут многое рассказать . и главное будет вериться . если бы не знать что у индусов ВСЁ так . у них емнип и миражи с ягуарами "тоже не качественные" .по ходу для них только Арджун и Теджас качество .