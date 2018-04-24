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Россия в ближайшее время может поставить Сирии С-300 - СМИ

24.04.2018 Интерфакс-АВН 183 0
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит".

"Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен", - сообщает в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку Сирии четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 году, однако позднее он был аннулирован по просьбе Израиля, аванс в размере около $400 млн был возвращен заказчику.

"В этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи", - отмечает издание.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2

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