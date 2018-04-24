Россия в ближайшее время может поставить Сирии С-300 - СМИ
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит".
"Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен", - сообщает в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника.
Ранее сообщалось, что контракт на поставку Сирии четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 году, однако позднее он был аннулирован по просьбе Израиля, аванс в размере около $400 млн был возвращен заказчику.
"В этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи", - отмечает издание.
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23.04.2018
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