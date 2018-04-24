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Сирия: США уничтожали Супер-БРДМ "ЧВК "Вагнера"?

24.04.2018 Вестник Мордовии 534 0
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Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

В ходе различных операций, проводившихся на территории Сирии, против террористов неоднократно были задействованы модернизированные БРДМ-2. На эти бронемашины ставили дополнительное бронирование, различное вооружение, в том числе дистанционно управляемые с помощью видеокамер боевые модули с двумя спаренными 23-мм пушками.

По мнению военных экспертов, такие варианты "бардаков", как в войсках называют БРДМ-2, были одними из лучших в мире. Они превосходили даже то, что предлагали ремонтные заводы некоторых государств на пространстве бывшего Советского Союза и стран, входивших в Варшавский договор.

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

В СМИ неоднократно сообщалось, что эти бронемашины состояли на вооружении подразделений так называемого "ЧВК Вагнера", а также действующего вместе с ними формирования "Охотники на ИГИЛ" ( ИГИЛ -террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).

После февраля 2018 года, когда наши бойцы подверглись американской атаке с применением беспилотников, вертолетов "Апач" и даже, якобы, стратегических бомбардировщиков В-52, эти усовершенствованные БРДМ-2 ни разу нигде не были замечены.

Фото: twitter.com/oryxspioenkop, twitter.com/IvanSidorenko1, Отвага2004

Этот факт наталкивает независимых военных экспертов на невеселые мысли о полном уничтожении имевшихся у ЧВК и "Охотников" бронемашин данной модели. Подтверждением случившегося, возможно, могут являться появившиеся в прошлом месяце в Сети кадры с отправкой "Охотников на ИГИЛ" в Восточную Гуту. Бойцы перемещались уже на новых КамАЗ-43118, никаких супер-БРДМ у них уже видно не было


Глеб Ломов
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Польша
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Сирия
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AH-64
БРДМ-2
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