В Сирии заждались сметающую все, неубиваемую БМПТ-72



БМПТ-72 «Терминатор-2».

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости БМПТ-72 «Терминатор-2».Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Продолжающаяся военная операция в Сирии демонстрирует, что правительственные войска по-прежнему нуждаются в боевой машине огневой поддержки. Для этих целей активно используются зенитные самоходные установки "Шилка". Однако, несмотря на установку дополнительной брони и противокумулятивных экранов, их защита нуждается в дальнейшем усилении.

Оптимальным было бы создание такой техники на базе основных боевых танков, и сирийцы предпринимали несколько попыток сделать это, но их варианты не идут ни в какое сравнение с существующей в России БМПТ-72 "Терминатор-2".

Для сирийских условий можно было создать несколько упрощенную версию, этой мощной боевой машины. Главное, чтобы остался неизменным боевой модуль с двумя автоматическими малокалиберными пушками 2А42 с боекомплектом в 850 снарядов. А также спаренным с пушками пулеметом ПКТМ, оснащенным устройством автоматического перезаряжания. Его боекомплект сопоставляет 2100 патронов.

Имеются также пусковые установки четырех противотанковых управляемых ракет. Они поражают цели на дальности в 6 км.

Как ранее сообщалось, данный боевой модуль можно устанавливать как на шасси Т-72, так и на Т-62 и Т-55. Но необходимо, чтобы модернизированная машина получила современную динамическую защиту.

Успешное применение данной техники в Сирии обязательно привлечет к этому варианту новых покупателей, которые захотят за сравнительно небольшие деньги получить в свое распоряжение уникальные машины с выдающимися характеристиками.

Дмитрий Лемешко