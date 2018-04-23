Весенний призыв – 2018 в цифрах и фактах



Призыв на военную службу в ВС России.

Источник: http://www.news29.ru/ Призыв на военную службу в ВС России.Источник: http://www.news29.ru/

Весенний призыв на военную службу начался в России 1 апреля. Ранее президент России Владимир Путин своим указом предписал призвать на военную службу 128000 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

В Калуге призывной кампании была посвящена пресс-конференция в областном военкомате. По официальным данным, всего по области призовут на военную службу более 1000 срочников, что соответствует установленному плану. В Краснодарском крае в предстоящие 3 месяца будет призвано 6000 из 36000 получивших повестки. Таким образом, в армию сейчас пойдет лишь шестая часть кубанцев. В городе металлургов Череповце на службу в армию планируется отправить 310 новобранцев. Начался призыв и в Вологде. От областной столицы защищать Родину поедут 530 человек. В ходе весеннего призыва в Республике Татарстан планируется укомплектовать Вооружённые Силы России 3200 молодыми людьми, а с территории Республики Крым на военную службу направят 2300 новобранцев. Кстати, уже около 100 крымчан направлены к местам прохождения военной службы. Как правило, они несут боевое дежурство на кораблях Черноморского флота, а те, кого отправят на военную службу в другие регионы страны пополнят войска Южного и Западного военных округов, воинские части РВСН, железнодорожных войск, Росгвардию, ВДВ. В десантники, ребята идут с большим удовольствием, просят, чтобы их направили именно туда. Но особенно престижным считается служба в роте почетного караула и в Президентском полку. Здесь служат лучшие из лучших.

Стоит отметить, что за последние годы отношение к службе у молодых людей сильно изменилось. Большинство считают неприемлемым для себя уклоняться от армии. Сегодня условия службы в разы отличаются от тех, что были раньше. В ходе военной реформы в целом произошел ряд качественных изменений, но ждут нововведения и в призывной кампании-2018. Первое, что стоит отметить – при отправке в часть на сборочном пункте будущих защитников полностью укомплектовывают, начиная от формы, заканчивая персональными несессерами со средствами личной гигиены. На каждого солдата оформляется персональная электронная карта, в которую занесены все личные и биометрические сведения.

Призывники на сборочном пункте. Источник: http://twofb.ru/

А вот по прибытию в часть солдаты больше не строят дачи и бани командирам и не разгружают вагоны, теперь они практически всё время заняты боевой подготовкой. Единственное, что осталось с прежних времён – это уборка. Каждодневное поддержание порядка и масштабная плановая уборка казарм и территории осталась до сих пор в ведении солдат.

Серьёзные изменения осуществляются и в самой военной системе. Происходит постепенный переход к контрактной армии. С 1 января штатная численность военнослужащих составляет 1 013 628 человек. Из них уже сейчас большинство составляют контрактники, а к 2020 году планируется, что численность личного состава на контрактной основе будет более 85%. А если молодой человек не только не желает служить по контракту, но и его убеждения или вероисповедание противоречит воинской службе в целом, он имеет полное право пройти альтернативную гражданскую службу. Но её срок не двенадцать, а двадцать один месяц.

Зато тех, кто проходит традиционную службу в частях ждёт ряд приятных и качественных изменений условий солдатской жизни. В первую очередь это касается питания. Теперь приготовлением еды занимаются профессиональные гражданские повара, поэтому рацион стал существенно разнообразнее и вкуснее. Большинство воинских столовых перешли на систему «шведский стол», где каждый солдат может собрать свой завтрак, обед или ужин на собственное усмотрение. Например, в обед всегда минимум два первых и вторых блюда на выбор, а также салат-бар, так что выбор, действительно, есть. А как показывают многочисленные проверки, а главное, отзывы самих ребят, еда стала довольно разнообразной, питательной и качественной. Кстати, появился и послеобеденный «тихий час», ведь нынешняя служба - это не только зубрежка матчасти, но и интенсивные занятия по физподготовке. Их количество увеличилось почти на 30%.

Питание военнослужащих ВС России. Источник: ttp://kulinariya.lichnorastu.ru/

Стоит отметить, что по статистике военкоматов, призывники стали «качественнее»: выросло не только число выпускников вузов и спортсменов, но и годных по физическим и психологическим показателям. Но как всегда, правом отсрочки могут воспользоваться призывники, обучающиеся в вузе по очной форме, а также у которых есть дети, больные и пожилые родители. А вот небольшой ложкой дёгтя стало активное обсуждение вопроса о снятии «освобождения от армии» с молодых людей, подающих заявление на поступление в магистратуру.

Напомним, что за 106 дней весенней призывной кампании ряды Вооруженных Сил России планируется пополнить 128 000 призывников.

Автор: Кирилл Серебрянников