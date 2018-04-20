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Около 4 тыс. зенитчиков ЦВО провели на Юге России масштабное учение с боевой стрельбой из С-300В, «БУК-М2» и «ТОР-М1»

20.04.2018 Центральный военный округ 227 0
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Пусковая установка 9А83
Пусковая установка 9А83 из состава ЗРК С-300В.
Источник: saidpvo.livejournal.com

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войск ПВО Центрального военного округа на стратегическом направлении с боевой стрельбой.


Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин прибыл на учения, где проверил действия авиации и войск ПВО при массированном ракетно-авиационном ударе условного противника.


В ходе активной фазы учения расчеты средств ПВО С-300В, «БУК-М2», «ТОР-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые были передислоцированы на Юг России из Поволжья, Сибири и Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели.


«Одной из главных задач в ходе проведения учения авиации и войск ПВО стало вскрытие и уничтожение именно крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах», - подводя итоги учения, сообщил командующий войсками ЦВО, - «И войска с этой задачей справились».


Также генерал-лейтенант Александр Лапин подчеркнул, что, учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии, решение подобных задач в условиях современного боя становится одной из первостепенных.


Командующему войсками также продемонстрировали применяемые в учении новые имитаторы воздушных целей и ракеты-мишени, которые по своим тактико-техническим характеристикам соответствуют современнейшим крылатым и баллистическим ракетам.


В учениях было задействовано 3,8 тыс. военнослужащих, а также вооружение и военная техника войск ПВО Центрального военного округа.
20.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Россия
Сирия
Продукция
Бук-М2
С-300
С-300В
Стрела-10
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