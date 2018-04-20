Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Судно связи «Иван Хурс»: закрыто 80% ходовых удостоверений

20.04.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 264 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 0
Иван Хурс
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 продолжает испытания в Балтийском море. В настоящее время корабелами Северной верфи закрыто 80% его ходовых удостоверений. Скоро экипаж и сдаточная команда корабля планируют начать программу государственных испытаний.


С учетом личного состава и сдаточной команды на судне сейчас работает более двухсот человек. Они испытывают в разных режимах системы управления энергетической установкой, тестируют якорное и рулевое устройства, гидроакустические комплексы, средства связи, навигационные системы и другое оборудование. Команда «Хурса» проверяет мореходные качества судна - его управляемость, маневренность.


Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.


Основные характеристики судна связи проекта 18280:

  • Водоизмещение - 4 000 т.;
  • Длина - 95 м.;
  • Ширина - 16 м.;
  • Скорость - 16 уз.;
  • Дальность плавания - 8 000 мор. миль
  • Экипаж - 131 чел.
20.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
18280

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы