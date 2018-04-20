Судно связи «Иван Хурс»: закрыто 80% ходовых удостоверений
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Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 продолжает испытания в Балтийском море. В настоящее время корабелами Северной верфи закрыто 80% его ходовых удостоверений. Скоро экипаж и сдаточная команда корабля планируют начать программу государственных испытаний.
С учетом личного состава и сдаточной команды на судне сейчас работает более двухсот человек. Они испытывают в разных режимах системы управления энергетической установкой, тестируют якорное и рулевое устройства, гидроакустические комплексы, средства связи, навигационные системы и другое оборудование. Команда «Хурса» проверяет мореходные качества судна - его управляемость, маневренность.
Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.
Основные характеристики судна связи проекта 18280:
- Водоизмещение - 4 000 т.;
- Длина - 95 м.;
- Ширина - 16 м.;
- Скорость - 16 уз.;
- Дальность плавания - 8 000 мор. миль
- Экипаж - 131 чел.
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20.04.2018
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принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
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