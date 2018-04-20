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Пентагон утверждает, что произведенные РФ системы ПВО в Сирии "абсолютно неэффективны"

20.04.2018 ТАСС 674 1
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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник: © REUTERS/Jason Reed

Кроме того, по словам официального представителя военного ведомства США, все ракеты поразили цели, а заявление России об обратном якобы являются ложными

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что произведенные Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) были абсолютно неэффективны во время того, как США и их союзники наносили ракетные удары по объектам в Сирии на прошлой неделе. С таким утверждением в четверг выступила официальный представитель Минобороны страны Дана Уайт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Из ракет наземного базирования, запущенных режимом [президента Сирии] Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны", - утверждала она.

Кроме того, по словам Уайт, США убеждены, что все ракеты, запущенные по объектам в Сирии, поразили цели, а заявление России об обратном якобы являются ложными. "Россия ложно утверждала, что сирийские ПРО сбили большое количество ракет, тогда как в действительности мы поразили все наши цели", - утверждала она.

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что во время нанесения ракетных ударов российские ПВО, дислоцированные в Сирии, в том числе системы С-400, задействованы не были. "Что касается атаки ночью в минувшую пятницу, российские системы не были приведены в действие... они [Россия] предпочли не задействовать их. Не могу судить о том, почему они были или не были применены", - отметил он.

"Однако могу сказать, что сирийские ПВО, которые полностью произведены в России, разработаны в России и поддерживаются Россией, были активно использованы, но были эффективны", - добавил Маккензи.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2100
№1
20.04.2018 15:03
Про неэффективность - это они пусть про свои Пэтриоты рассказывают. Есть видео где в боевой ситуации Пжтриоты взрываются на старте и падают на головы людям. Про Российские и старые советские ЗРК такие ролики в Интернете не встречаются. Подчёркиваю - в боевой ситуации.
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