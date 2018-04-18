Ситуация в мире демонстрирует – призыв все еще актуален!



Военнослужащий ВС Белоруссии.

Источник: www.belvpo.com Военнослужащий ВС Белоруссии.Источник: www.belvpo.com

Профессию военнослужащего, защитника страны, безусловно, можно назвать одной из самых древних среди ныне существующих. Любое государство, несмотря на возможности дипломатии, опасается военной агрессии.

Служба в армии является обязанностью каждого молодого человека не только в Беларуси, России или Китае. Многие страны, перешедшие на контрактную службу, впоследствии, возвращаются на призыв, в том числе и в странах Североатлантического альянса – содержать профессиональную армию способно далеко не каждое даже обеспеченное государство. За последние годы, в свете складывающейся обстановки в мире, ситуация существенно поменялась: с 2015 года в Чехии и Латвии обсуждают возвращение призыва, а в 2016 его вернули в Литве, в 2017 – в Швеции, о возможности возвращения призыва говорил и победивший на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон.

Любой белорусский юноша, если он достаточно здоров, не проходит очное обучение и не имеет исключительных личных обстоятельств, будет обязан некоторое время провести в армии, где парней обучают военному делу и другим аспектам службы. Причем интеллектуальный труд в войсках не менее востребован, чем физический, так как современные образцы вооружения, которых в последнее время становится все больше, способны сыграть ключевую роль при решении того или иного спорного вопроса, обеспечивая тем самым безопасность государству и мирную жизнь его гражданам на долгое время.

В Беларуси также возможно пройти службу в резерве, а с недавних пор – и альтернативную службу, которой подлежат те юноши, которые не могут пойти в армию по религиозным причинам.

Да, многие могут возразить, что воинская повинность перестала быть актуальной уже со второй половины 20-го века в связи с окончанием Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций, а ведение агрессивной войны стало считаться преступлением.

Однако последние несколько лет показали мировой общественности, что большинство спорных вопросов англосаксонская группировка, во главе с США, решает при помощи силы, причем подключая под различными предлогами своих партнеров по блоку НАТО.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе одного из своих выступлений отметил: «Сейчас эпоха «масштабного передела мира, колоссально возрос фактор военной силы». В результате вмешательства основных геополитических игроков во внутренние дела ряда государств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты». В соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой Минск последовательно реализует меры по сохранению своей независимости. Поэтому, как подчеркнул Глава государства, страна готова отстаивать свои национальные интересы и вооруженным путем, и в этом и есть предназначение белорусской армии.

Наличие боеготовых, современных Вооруженных Сил стало особо актуальным после того, как под предлогом «российской агрессии» возглавляемый США Альянс открыто взял курс на Восток. Восточная Европа стала настоящим очагом милитаризации, движимым паранойей. На границе с Беларусью и Россией НАТО создало огромный военный лагерь, который простирается от стран Балтики через Польшу, до Румынии, где ротация американских (!) войск теперь является обычной оперативной процедурой. Помимо этого, в непосредственной близости от Союзного государства регулярно проводятся масштабные военные учения, якобы направленные на сдерживание «российской угрозы», но, с другой стороны, в них постоянно отрабатывается наступательная тематика.

При таком подходе усиление американского военного присутствия только усиливает зависимость европейских союзников от Вашингтона, а риск скатиться от гонки вооружений к войне лишь увеличивается. В свете возможного конфликта между США и РФ это может привести к катастрофическим последствиям.

Очевидно, что с развитием военного потенциала соседних стран – Польши, Латвии, Литвы и даже Украины, которая стремится в Альянс, а также увеличением их военных бюджетов (в некоторых странах практически в два раза), официальный Минск и Москва просто вынуждены реагировать на подобные угрозы.

Помимо ставки на современное оружие упор делается и на людей – обученных военному делу и подготовленных к защите своего государства. В связи с этим в Беларуси организованы различные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе и многосторонние, как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ.

Для своевременного обучения защитников страны осуществляется призыв граждан на военную службу. Так, 19 января 2018 года Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков подписал приказ о демобилизации и очередном призыве в Вооруженные Силы страны.

Очевидно, что для Беларуси призыв граждан на срочную службу не является анахронизмом и с экономической точки зрения намного выгоднее контрактной армии. Подавляющее большинство граждан страны с пониманием относятся к подобным мероприятиям.

Вместе с тем, за истекший год наше население могло убедиться, что существует определенная группа граждан, заинтересованных в «раздувании негативного общественного резонанса», которые замечают только отрицательные явления в военном ведомстве и цепляются за любые мелочи даже в выступлениях должностных лиц, лишь бы сделать себе на этом имя. Однако печально то, что своими действиями, осознанно или нет, «сторонники демократических процессов в армии» играют на руку лишь тем, кто выступает за ослабление страны и, тем самым, косвенно пытаются влиять на боеготовность армии, а также морально-психологическое состояние личного состава.

Далеко не во всех странах политические деятели, и Беларусь тут не исключение, способны мыслить конструктивно, и в этой деструктивной деятельности их активно, за американские деньги, поддерживают союзники из США и их посредники, которых, по понятным причинам, война в Европе не пугает. Слава Богу, что таковых, в настоящее время не так уж и много.

Владимир Вуячич