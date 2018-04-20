Global Firepower: сильные мира сего
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ВС НОАК.
Источник: http://www.globallookpress.com
Соединённые Штаты, Россия и Китай продолжают оставаться самыми защищёнными странами мира. Вчера, 18 апреля, аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по данным на 2018 год.
В новом рейтинге увеличилось количество стран и факторов, влияющих на Power Index — учитываются 55 характеристик, "новичками" стали Ирландия, Черногория и Либерия.
|Топ-10 самых защищённых стран согласно Global Firepower 2018.
|Источник: globalfirepower.com
Главным показателем Power Index 2018, как и в прошлом году, является доступность рабочей силы (в 2016 году ключевым фактором был объём государственных расходов на оборону). При этом аналитики начисляют "бонусные" баллы за ядерное оружие, а также стабильную политическую ситуацию в стране. Наивысшим показателем является значение 0,0000, при котором страна считается полностью защищённой от внешних военных угроз. Проблемы по каждому из показателей добавляют в индекс так называемые штрафные баллы.
По мнению Global Firepower, первая десятка сильнейших армий мира выглядит так: США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Республика Корея, Япония, Турция, Германия. Самыми незащищёнными из 136 стран, участвующих в рейтинге, названы Суринам, Либерия и Бутан. С полным рейтингом и описанием методики расчёта индекса можно ознакомиться на сайте аналитического центра Global Firepower (globalfirepower.com).
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19.04.2018
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gerrfrost
3586
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№2
20.04.2018 10:43
Цитата, Тимур сообщ. №1
Интересно, когда Китай обгонит Россию?Интересно, куда Северную Корею дели, у них же "бонус" появился в виде ЯО и ракет...
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Геннадий Гущин
252
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№3
20.04.2018 12:06
Цитата, Тимур сообщ. №1
Интересно, когда Китай обгонит Россию?Когда создаст стратегический ядерный промышленный комплекс сопоставимый с российским. А пока КНР в этой области ещё и Францию с Великобританией не догнали.
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Сергей-82
12854
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№4
20.04.2018 14:48
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №3
Когда создаст стратегический ядерный промышленный комплекс сопоставимый с российским. А пока КНР в этой области ещё и Францию с Великобританией не догнали.Да у КНР еще в области ВПК проблем хватает:
1.Их АПЛ и РПКСН от силы на уровне наших конца 70-х,начала 80-х.
2. По системам ПВО КНР не дотягивает не до нас ,не до США ,не до ЗРК Западной Европы.
3. авиационное двигателестроение не достигла нашего уровня начала 80-х.
4.По авиации есть прогресс в тактической,но нет стратегических самоетов,КР CJ-10 является переделкой Х-55 и явно не дотягивает до Х-55СМ,Х-555 и тем более Х-101.
В общем ВПК КНР пока идет по пути количества ,по качеству пока много вопросов.
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