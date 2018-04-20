Global Firepower: сильные мира сего



ВС НОАК.

Источник: http://www.globallookpress.com ВС НОАК.Источник: http://www.globallookpress.com

Соединённые Штаты, Россия и Китай продолжают оставаться самыми защищёнными странами мира. Вчера, 18 апреля, аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по данным на 2018 год.

В новом рейтинге увеличилось количество стран и факторов, влияющих на Power Index — учитываются 55 характеристик, "новичками" стали Ирландия, Черногория и Либерия.

Топ-10 самых защищённых стран согласно Global Firepower 2018. Источник: globalfirepower.com

Главным показателем Power Index 2018, как и в прошлом году, является доступность рабочей силы (в 2016 году ключевым фактором был объём государственных расходов на оборону). При этом аналитики начисляют "бонусные" баллы за ядерное оружие, а также стабильную политическую ситуацию в стране. Наивысшим показателем является значение 0,0000, при котором страна считается полностью защищённой от внешних военных угроз. Проблемы по каждому из показателей добавляют в индекс так называемые штрафные баллы.

По мнению Global Firepower, первая десятка сильнейших армий мира выглядит так: США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Республика Корея, Япония, Турция, Германия. Самыми незащищёнными из 136 стран, участвующих в рейтинге, названы Суринам, Либерия и Бутан. С полным рейтингом и описанием методики расчёта индекса можно ознакомиться на сайте аналитического центра Global Firepower (globalfirepower.com).