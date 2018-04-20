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Global Firepower: сильные мира сего

20.04.2018 Warspot 602 6
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НОАК
ВС НОАК.
Источник: http://www.globallookpress.com

Соединённые Штаты, Россия и Китай продолжают оставаться самыми защищёнными странами мира. Вчера, 18 апреля, аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по данным на 2018 год.

В новом рейтинге увеличилось количество стран и факторов, влияющих на Power Index — учитываются 55 характеристик, "новичками" стали Ирландия, Черногория и Либерия.


Топ-10 самых защищённых стран согласно Global Firepower 2018.
Источник: globalfirepower.com

Главным показателем Power Index 2018, как и в прошлом году, является доступность рабочей силы (в 2016 году ключевым фактором был объём государственных расходов на оборону). При этом аналитики начисляют "бонусные" баллы за ядерное оружие, а также стабильную политическую ситуацию в стране. Наивысшим показателем является значение 0,0000, при котором страна считается полностью защищённой от внешних военных угроз. Проблемы по каждому из показателей добавляют в индекс так называемые штрафные баллы.

По мнению Global Firepower, первая десятка сильнейших армий мира выглядит так: США, Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания, Республика Корея, Япония, Турция, Германия. Самыми незащищёнными из 136 стран, участвующих в рейтинге, названы Суринам, Либерия и Бутан. С полным рейтингом и описанием методики расчёта индекса можно ознакомиться на сайте аналитического центра Global Firepower (globalfirepower.com).
19.04.2018
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Бутан
Великобритания
Германия
Индия
Ирландия
Китай
Либерия
Россия
Суринам
США
Турция
Франция
Черногория
Южная Корея
Япония
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
KZ
Тимур
90
№1
20.04.2018 07:50
Интересно, когда Китай обгонит Россию?
0
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RU
gerrfrost
3586
№2
20.04.2018 10:43
Цитата, Тимур сообщ. №1
Интересно, когда Китай обгонит Россию?
Интересно, куда Северную Корею дели, у них же "бонус" появился в виде ЯО и ракет...
0
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RU
Геннадий Гущин
252
№3
20.04.2018 12:06
Цитата, Тимур сообщ. №1
Интересно, когда Китай обгонит Россию?
Когда создаст стратегический ядерный промышленный комплекс сопоставимый с российским. А пока КНР в этой области ещё и Францию с Великобританией не догнали.
+1
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RU
Сергей-82
12854
№4
20.04.2018 14:48
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №3
Когда создаст стратегический ядерный промышленный комплекс сопоставимый с российским. А пока КНР в этой области ещё и Францию с Великобританией не догнали.
Да у КНР еще в области ВПК проблем хватает:
1.Их АПЛ и РПКСН от силы на уровне наших конца 70-х,начала 80-х.
2. По системам ПВО КНР не дотягивает не до нас ,не до США ,не до ЗРК Западной Европы.
3. авиационное двигателестроение не достигла нашего уровня начала 80-х.
4.По авиации есть прогресс в тактической,но нет стратегических самоетов,КР CJ-10 является переделкой Х-55 и явно не дотягивает до Х-55СМ,Х-555 и тем более Х-101.
В общем ВПК КНР пока идет по пути количества ,по качеству пока много вопросов.
0
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KZ
Тимур
90
№5
20.04.2018 19:43
И всё таки, ваши прогнозы?
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KZ
Тимур
90
№6
20.04.2018 19:49
Цитата, q
Интересно, куда Северную Корею дели, у них же "бонус" появился в виде ЯО и ракет...
Северная Корея вроде вверх пошла. Обогнала уже Австралию и подошла к Пакистану, у которого 120 млн населения
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