Минобороны США заказало новые крылатые боеприпасы
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Беспилотный летательный аппарат Х-51А WaveRider (США) .
Командование ВВС США выбрало Lockheed Martin для разработки новой гиперзвуковой крылатой ракеты. Сегодня, 19 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США подписало долгосрочный контракт на проектирование и производство оружия нового поколения.
Подписанный документ включает в себя "проектирование, разработку, системную интеграцию, испытания, планирование логистики, а также поддержку интеграции в существующие системы вооружений". Общая стоимость программы предварительно оценивается в $928 млн. При этом сроки и объём производства в военном ведомстве не раскрывают.
"Контракт с Lockheed Martin — одна из двух программ по созданию прототипов гиперзвукового оружия, которые проводят ВВС для ускорения исследований и разработок в области гиперзвука. ВВС использует прототипы, чтобы исследовать возможности новых технологий и как можно быстрее продвигать их в боеготовое состояние", — рассказала пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.
Кроме того, для американской армии разрабатывают гиперзвуковое оружие в рамках программы Tactical Boost Glide, которая управляется Агентством перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США. Создание полнофункциональных прототипов планируется к 2023 году.
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19.04.2018
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