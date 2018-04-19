Украина испытала ПТРК "Скиф"



Украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс «Скиф».

Источник: topwar.ru Украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс «Скиф».Источник: topwar.ru

На одном из военных полигонов Украины прошли испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф", экспортной версии украинской системы "Стугна-П". Об этом сообщает конструкторское бюро "Луч" в Facebook.

Конструкцию комплекса "Скиф" изменили по требованию заказчика. "Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", — говорится в сообщении конструкторского бюро.

ПТРК "Скиф" разработан киевским КБ "Луч" в 2005 году. Позднее при участии белорусской компании "Пеленг" была создана версия "Скиф-М" с тепловизором. Система наведения — по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели. Дальность стрельбы до пяти километров.

"Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 миллиметра с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Бронепробиваемость (по заявлению разработчика) — от 800 до 1100 миллиметров эквивалента гомогенной брони за динамической защитой.