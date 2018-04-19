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В НАТО выступили за налаживание диалога с Россией

20.04.2018 РИА Новости 463 0
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File

БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Диалог с РФ необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужна транспарентность и предсказуемость, нам нужен диалог с РФ, чтобы попытаться снизить напряженность… с нашим самым большим соседом", - заявил он, выступая в четверг в университете в Гааге.

Он подтвердил, что альянс не заинтересован в "новой холодной войне" или гонке вооружений и не хочет своими "взвешенными" действиями никого провоцировать.
19.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
NATO

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