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Новый подход дал результат: РФ применила инновационную систему для ПД-14

20.04.2018 ПолитЭксперт 803 0
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Двигатель ПД-14
Двигатель ПД-14.
Источник: rg.ru

В производстве отечественных авиадвигателей ПД-14 была использована инновационная система управления. С таким заявлением в интервью Mil.Press Военное выступил замгендиректора НПП «Темп» Сергей Пашков.


По словам специалиста, главный упор в работе уникального отечественного двигателя, которым будет оснащаться отечественный самолет МС-21, был сделан на автоматизации работы всех основных систем. Вся ответственность системы управления лежит на электронном блоке, который автоматически выбирает наиболее эффективные режимы работы. Данный проект был успешно реализован в разработке истребителя пятого поколения Су-57. Однако не во всех системах военные, в отличие от гражданских авиапроизводителей, готовы полагаться на автоматизированный процесс.


К примеру, во многих самолетах действует топливно-регулирующая автоматика, построенная на основе гидромеханических систем управления. Другими словами, все процессы работы протекают по физическим принципам, законам теплофизики и механики. В производстве ПД-14 инженеры решили пойти дальше. Для этого перед специалистами была поставлена цель в виде автоматизации электронной части систем по принципу выгодного распределения. Все вычислительные системы, обработчики сигналов и прочие программы для управления соединяются с датчиками, что позволяет автоматике самой вычислять процессы работы.


Таким образом, создается общая распределительная сеть, которая в нужный момент сама решает, каким образом должна быть построена работа двигателя для достижения эффективности всех механизмов. Это инновационный подход, который даст положительные результаты.


Артём Колчин
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ПолитЭксперт
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
ПД-14
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21

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