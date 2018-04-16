Новый подход дал результат: РФ применила инновационную систему для ПД-14
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Двигатель ПД-14.
Источник: rg.ru
В производстве отечественных авиадвигателей ПД-14 была использована инновационная система управления. С таким заявлением в интервью Mil.Press Военное выступил замгендиректора НПП «Темп» Сергей Пашков.
По словам специалиста, главный упор в работе уникального отечественного двигателя, которым будет оснащаться отечественный самолет МС-21, был сделан на автоматизации работы всех основных систем. Вся ответственность системы управления лежит на электронном блоке, который автоматически выбирает наиболее эффективные режимы работы. Данный проект был успешно реализован в разработке истребителя пятого поколения Су-57. Однако не во всех системах военные, в отличие от гражданских авиапроизводителей, готовы полагаться на автоматизированный процесс.
К примеру, во многих самолетах действует топливно-регулирующая автоматика, построенная на основе гидромеханических систем управления. Другими словами, все процессы работы протекают по физическим принципам, законам теплофизики и механики. В производстве ПД-14 инженеры решили пойти дальше. Для этого перед специалистами была поставлена цель в виде автоматизации электронной части систем по принципу выгодного распределения. Все вычислительные системы, обработчики сигналов и прочие программы для управления соединяются с датчиками, что позволяет автоматике самой вычислять процессы работы.
Таким образом, создается общая распределительная сеть, которая в нужный момент сама решает, каким образом должна быть построена работа двигателя для достижения эффективности всех механизмов. Это инновационный подход, который даст положительные результаты.
Артём Колчин
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16.04.2018
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