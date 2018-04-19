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Сверхмощные М-240 превратили в щебень позиции боевиков под Дамаском

20.04.2018 Российская газета 430 0
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Миномет М-240
Миномет М-240.
Источник: rg.ru

В ходе боевых действий в пригороде Дамаска Восточная Гута артиллеристы ударного подразделения сирийских вооруженных сил "Тигры" активно применяли против террористов мощные 240-мм буксируемые минометы. По имеющейся информации, это оружие большой разрушительной силы в очередной раз продемонстрировало свои исключительные характеристики.

Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов признался, что всегда был высокого мнения об М-240:

"Как говорят, большие "пушки" всегда в цене. Что же касается очередного боевого применения этого уникального отечественного оружия, именно в таких условиях оно как раз и демонстрирует свои выдающиеся качества.

Здесь, конечно, необходимо еще учитывать характер городской застройки и мощность фугасного заряда. В пригородах Дамаска все удачно совпало. К тому же дистанции боевого соприкосновения там небольшие, стрелять далеко не нужно. 240-мм мина - тонкостенная и содержит очень много взрывчатого вещества. Соответственно, получается большая мощность взрыва. При этом поражающее действие усиливается за счет того, что в воздух поднимается большое количество обломков, деталей строений, это куски кирпича, бетон, арматура, щебенка и так далее".

При этом М-240 достаточно легкое и мобильное оружие. В отличие от гусеничных самоходок 2С4 "Тюльпан" они больше подходят для боев в городских условиях. Их можно выдвинуть туда, где САУ просто не проедут. К тому же буксируемое орудие значительно дешевле самоходки.

"Известно, что и боевики понимают все преимущества такого оружия, с их стороны налажен выпуск минометов крупных калибров, например, с использованием начиненных взрывчаткой газовых баллонов. Такие самодельные боеприпасы, как правило, бьют недалеко, не обладают высокой точностью, но разрушения причиняют значительные", - добавил Хлопотов.

Особое мнение у специалиста - в отношении применения корректируемых мин типа "Смельчак".

"В условиях сирийской гражданской войны в большинстве случаев можно обойтись обычными боеприпасами. Высокоточное оружие необходимо только для точечного уничтожения очень важных целей - командных пунктов, складов и арсеналов и других каких-то других серьезных объектов", - считает военный эксперт.



Алексей Моисеев
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Сирия
Продукция
2С4 Тюльпан

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