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Ростех создаст опытный образец VRT500 к концу 2019 года

19.04.2018 АО «Вертолеты России» 386 0
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VRT500
Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.
Источник: ato.ru

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госпорпорацию Ростех) к концу 2019 года создаст опытный образец легкого многоцелевого вертолета VRT500, разработанного конструкторским бюро "ВР-Технологии".


В настоящий момент ведутся прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время специалисты "ВР-Технологий" планируют приступить к аэродинамическим испытаниям.


Вертолет предполагается к поставкам в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом, в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.


"В данном вертолете высокие летно-технические характеристики сочетаются с привлекательной ценой и стоимостью эксплуатации, при этом он будет обладать самой объемной кабиной в классе. Все эти качества в перспективе позволят VRT500 занять до 15% мирового рынка вертолетов гражданского назначения с массой до 2 тонн. Мы рассчитываем, что к 2030 году будет произведено и реализовано порядка 700 машин", – отметил генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.


По его словам, порядка 30% поставок планируется осуществить в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, еще примерно по 15% придется на Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, а также Россию и СНГ.


VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом авионики, построенным по принципу "стеклянная кабина". Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 230 км/ч, совершать полеты на дальность до 1000 км, брать на борт до 750 кг полезной нагрузки.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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