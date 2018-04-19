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«ВИЛС» получил международный сертификат соответствия ISO 9001:2015

19.04.2018 ОАО "ВИЛС" 156 0
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Логотип ВИЛС
Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».
Источник: http://promvest.info/

ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (входит в Госкорпорацию Ростех, является стратегическим металлургическим предприятием) успешно прошел аудит системы менеджмента качества и получил сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.


Сертификат подтверждает, что «ВИЛС» внедрил и применяет систему менеджмента качества ISO 9001:2015 в области проектирования и производства полуфабрикатов из легких, жаропрочных и тугоплавких сплавов, товаров народного потребления и металлургического оборудования.


Сертифицирующим органом выступила европейская экспертная организация TUV SUD Management Service, один из мировых лидеров в области экспертизы, испытаний и сертификации. Сертификат, действительный с 21 апреля 2018 года по 20 апреля 2021 года, имеет регистрационный номер 12 100 6966 TMS.


«Соответствие международной системе менеджмента качества подтверждает высокий уровень организации нашей производственной деятельности, заботу о безопасности труда, а также стабильное качество и надежность выпускаемой продукции. Это достойный результат сложной и усердной работы всего нашего коллектива при поддержке партнерских предприятий. Мы будем продолжать совершенствовать бизнес-процессы, повышая конкурентоспособность и общую эффективность деятельности», – подчеркнул генеральный директор «ВИЛС» Александр Опарин.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВИЛС
Ростех

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