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США выделит 46 млн. долларов Словакии. НАТО укрепляет "восточное крыло"

20.04.2018 Военное обозрение 269 0
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Вашингтон готов предоставить Словакии 46 млн долларов для модернизации авиабаз национальных ВВС, сообщила в интервью Словацкому радио пресс-секретарь минобороны республики Дана Цапакова.

http://www.telenir.net/

Американская поддержка в размере 46 миллионов долларов должна быть направлена на укрепление обороноспособности НАТО на ее восточном крыле

– цитирует Цапакову ТАСС.

Отмечается, что эти ассигнования будут выделены для модернизации авиабазы Кухине, находящейся на западе республики, а также авиабазы Слиач в центральной части страны. Там базируются основные силы ВВС Словакии.

Предполагается, в частности, увеличение мощностей по складированию авиатоплива и ремонт взлетно-посадочных полос. Обе авиабазы используют самолеты стран НАТО во время учений, проходящих в Словакии.

Напомним, в начале апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 млрд долларов. Отмечалось, что Словакия стремится заменить свой воздушный флот, состоящий из 12 МиГ-29, и запросила покупку 14 новых истребителей. Братислава размышляет между приобретением американских F-16 и шведских JAS 35 Gripen, передает "Взгляд"
19.04.2018
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