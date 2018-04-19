США выделит 46 млн. долларов Словакии. НАТО укрепляет "восточное крыло"
|
|
Вашингтон готов предоставить Словакии 46 млн долларов для модернизации авиабаз национальных ВВС, сообщила в интервью Словацкому радио пресс-секретарь минобороны республики Дана Цапакова.
http://www.telenir.net/
Американская поддержка в размере 46 миллионов долларов должна быть направлена на укрепление обороноспособности НАТО на ее восточном крыле
– цитирует Цапакову ТАСС.
Отмечается, что эти ассигнования будут выделены для модернизации авиабазы Кухине, находящейся на западе республики, а также авиабазы Слиач в центральной части страны. Там базируются основные силы ВВС Словакии.
Предполагается, в частности, увеличение мощностей по складированию авиатоплива и ремонт взлетно-посадочных полос. Обе авиабазы используют самолеты стран НАТО во время учений, проходящих в Словакии.
Напомним, в начале апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 млрд долларов. Отмечалось, что Словакия стремится заменить свой воздушный флот, состоящий из 12 МиГ-29, и запросила покупку 14 новых истребителей. Братислава размышляет между приобретением американских F-16 и шведских JAS 35 Gripen, передает "Взгляд"
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.04.2018 США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
21.02.2018 Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
19.05.2017 Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
07.11.2016 Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
20.06.2014 Дипломатия истребителей
07.02.2014 МиГ-29 в составе ВВС Словакии
01.02.2013 Убить пересмешника
07.02.2012 Болгария: времена меняются