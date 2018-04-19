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САА: Передали две неразорвавшиеся крылатые ракеты российским военным

20.04.2018 Военное обозрение 507 0
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Война в Сирии
Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.
Источник: REUTERS/ Omar Sanadik

Информационное агентство ТАСС приводит сообщение источника в сирийском военном ведомстве. В сообщении говорится о том, что после удара США, Британии и Франции были обнаружены две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Сирийские военные передали эти ракеты для изучения российским военнослужащим.

Как сообщается, накануне две крылатых ракеты, выпущенных 14 апреля по сирийским объектам, были самолётом отправлены в Российскую Федерацию.

Твиттер

На данный момент, министерство обороны России эту информацию не прокомментировало.

Напомним, что Сирия подверглась очередной агрессии со стороны США и союзников в ночь на 14 апреля. По территории САР, как заявлено Пентагоном, было выпущено более сотни крылатых ракет различных модификаций. Большинство из которых – КР "Томагавк". В США утверждают, что все эти ракеты достигли цели, демонстрируя при этом спутниковые снимки лишь трёх объектов. Получается, как отметили в ГШ ВС РФ, что в США пытаются заявить об использовании как минимум по три десятка крылатых ракет по каждому из этих трёх объектов? У МО РФ другая информация: целями КР были также военные аэродромы САР, но аэродромам ущерба причинено не было.
19.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Минoбороны РФ

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