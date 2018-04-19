Глава компании "Туполев": Новейший Ту-160М2 уже строится
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Компания "Туполев" уже приступила к строительству новой версии модернизированного стратегического ракетоносца - Ту-160М2. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.
По заявлению главы "Туполева", первый самолёт в облике Ту-160М2 уже строится. При этом отмечается, что Ту-160М2 имеет "свежий планер".
Александр Конюхов:
Ту-160М2 – совсем новый самолёт. А Ту-160М – модернизация самолётов, находящихся в строю. Ту-160М выйдет на лётные испытания в 2019-м, а завершит их в 2021 году. При этом будут параллельно начаты и испытания Ту-160М2.
Новый стратегический ракетоносец, как заявлено, будет обладать большей скоростью и радиусом действия. Кроме того, он будет оснащаться совершенно новыми средствами поражения целей. Обновление парка ракетоносцев планируется осуществить к 2030 году.
Для справки:
Ту-160, принятый на вооружение в 1987 году, является авиационным комплексом Дальней авиации. Самолет способен нести до 40 т бомбовой нагрузки со скоростью свыше 2,2 тыс.км/ч на расстояние около 14 тыс. км.
МО РФ
На сегодняшний день на самолёте установлено 44 мировых рекорда.
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19.04.2018
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