Глава компании "Туполев": Новейший Ту-160М2 уже строится

Компания "Туполев" уже приступила к строительству новой версии модернизированного стратегического ракетоносца - Ту-160М2. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Александра Конюхова.

По заявлению главы "Туполева", первый самолёт в облике Ту-160М2 уже строится. При этом отмечается, что Ту-160М2 имеет "свежий планер".

Александр Конюхов:

Ту-160М2 – совсем новый самолёт. А Ту-160М – модернизация самолётов, находящихся в строю. Ту-160М выйдет на лётные испытания в 2019-м, а завершит их в 2021 году. При этом будут параллельно начаты и испытания Ту-160М2.

Новый стратегический ракетоносец, как заявлено, будет обладать большей скоростью и радиусом действия. Кроме того, он будет оснащаться совершенно новыми средствами поражения целей. Обновление парка ракетоносцев планируется осуществить к 2030 году.

Для справки:

Ту-160, принятый на вооружение в 1987 году, является авиационным комплексом Дальней авиации. Самолет способен нести до 40 т бомбовой нагрузки со скоростью свыше 2,2 тыс.км/ч на расстояние около 14 тыс. км.

МО РФ

На сегодняшний день на самолёте установлено 44 мировых рекорда.