"Ясени" и "Бореи". Более десятка атомных подлодок строится для ВМФ

Главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, выступая в четверг на научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня основания Рабоче-Крестьянского Красного Флота, заявил, что более десятка новейших многоцелевых атомных подводных ракетоносцев строятся для российского Военно-морского флота (ВМФ)

Минобороны РФ

Принята в состав атомная многоцелевая подводная лодка "Северодвинск" (проекта 885 "Ясень"). Строятся модернизированные многоцелевые атомные подводные лодки "Казань", "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск". Продолжаются работы по созданию следующего, пятого поколения АПЛ

- сказал Королёв

Он отметил, что в последние годы в состав Подводных сил ВМФ России приняты новейшие атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей": "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Юрий Долгорукий".

На предприятии "Севмаш" строятся модернизированные подводные крейсеры этого проекта "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский"

- сказал главком

По нашей твердой оценке, Мировой океан должен быть безопасным для всех. Военно-морской флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности. Именно эта задача лежит в основе всех программ развития ВМФ, которыми предусмотрено постоянное поэтапное обновление и переоснащение всех составляющих ВМФ

- подчеркнул Королев