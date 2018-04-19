"Ясени" и "Бореи". Более десятка атомных подлодок строится для ВМФ
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Главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, выступая в четверг на научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня основания Рабоче-Крестьянского Красного Флота, заявил, что более десятка новейших многоцелевых атомных подводных ракетоносцев строятся для российского Военно-морского флота (ВМФ)
Минобороны РФ
Принята в состав атомная многоцелевая подводная лодка "Северодвинск" (проекта 885 "Ясень"). Строятся модернизированные многоцелевые атомные подводные лодки "Казань", "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск". Продолжаются работы по созданию следующего, пятого поколения АПЛ
- сказал Королёв
Он отметил, что в последние годы в состав Подводных сил ВМФ России приняты новейшие атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей": "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Юрий Долгорукий".
На предприятии "Севмаш" строятся модернизированные подводные крейсеры этого проекта "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский"
- сказал главком
По нашей твердой оценке, Мировой океан должен быть безопасным для всех. Военно-морской флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности. Именно эта задача лежит в основе всех программ развития ВМФ, которыми предусмотрено постоянное поэтапное обновление и переоснащение всех составляющих ВМФ
- подчеркнул Королев
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19.04.2018
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