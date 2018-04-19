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Черногория получила первый вертолет Bell 412

20.04.2018 Военное обозрение 210 0
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ВВС Черногории получили первый многоцелевой вертолет Bell 412EP, его передача произошла на черногорской авиабазе Голубовицы, сообщает bmpd.

rtcg.me

По словам авиационного эксперта Светозара Йокановича, "эта машина 2002 года, ранее эксплуатировавшаяся полицией Нью-Йорка, 7-го апреля была доставлена в разобранном состоянии в Прагу (Чехия), и уже оттуда после сборки совершила перелет в Голубовицы".

За этим вертолетом последуют еще два, но уже новых.

Ранее "США предложили Черногории на безвозмездной основе вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk, списываемые из состава американской армейской авиации, но стоимость их освидетельствования и стоимость летного часа оказались непомерными для военного бюджета страны", рассказал эксперт.

Были другие претенденты – Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139. Их цена тоже не устроила – черногорский бюджет на покупку не превышал 30 млн. евро.

В итоге военным ведомством был выбран самый дешевый вариант, предусматривающий соглашение с компанией Bell Helicopter на сумму 29,9 млн. евро. За эти деньги фирма согласилась поставить один подержанный вертолет 412EPI и два новых с канадской производственной линии.

В настоящее время сформированные в 2006 году ВВС Черногории располагают лишь пятью легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионной югославской сборки.
19.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Черногория
Чехия
Югославия
Продукция
AW-139
Bell-412
UH-60
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Bell Helicopter
Leonardo
Sikorsky Aircraft
Textron

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