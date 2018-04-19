Черногория получила первый вертолет Bell 412

ВВС Черногории получили первый многоцелевой вертолет Bell 412EP, его передача произошла на черногорской авиабазе Голубовицы, сообщает bmpd.

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По словам авиационного эксперта Светозара Йокановича, "эта машина 2002 года, ранее эксплуатировавшаяся полицией Нью-Йорка, 7-го апреля была доставлена в разобранном состоянии в Прагу (Чехия), и уже оттуда после сборки совершила перелет в Голубовицы".

За этим вертолетом последуют еще два, но уже новых.

Ранее "США предложили Черногории на безвозмездной основе вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk, списываемые из состава американской армейской авиации, но стоимость их освидетельствования и стоимость летного часа оказались непомерными для военного бюджета страны", рассказал эксперт.

Были другие претенденты – Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139. Их цена тоже не устроила – черногорский бюджет на покупку не превышал 30 млн. евро.

В итоге военным ведомством был выбран самый дешевый вариант, предусматривающий соглашение с компанией Bell Helicopter на сумму 29,9 млн. евро. За эти деньги фирма согласилась поставить один подержанный вертолет 412EPI и два новых с канадской производственной линии.

В настоящее время сформированные в 2006 году ВВС Черногории располагают лишь пятью легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионной югославской сборки.