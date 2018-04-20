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SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту

20.04.2018 ТАСС 318 1
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Взлет Falcon 9
Взлет ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.
Источник: © AP Photo/Terry Renna

Изначально запуск Falcon 9 с эти аппаратом был запланирован на понедельник, однако его отложили в связи с необходимостью провести дополнительный анализ системы управления

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет в среду был успешно выведен на орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX, осуществившей запуск ракеты-носителя Falcon 9 с этим аппаратом под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - отметили в SpaceX. Как ожидается, астрономические наблюдения с помощью телескопа можно будет начать примерно в течение двух месяцев. В компании также отметили, что первая ступень ракеты опустилась на платформу в Атлантическом океане.

Старт Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск). Ранее планировалось, что запуск состоится 16 апреля. Операция была отложена в связи с необходимостью "провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля". До этого предполагалось, что старт состоится в марте.

Создание космического телескопа обошлось примерно в $340 млн. В реализации данного проекта участвовали исследователи из Массачусетского технологического института.

TESS во время своей двухлетней миссии, по данным космического ведомства, сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что оснащенный четырьмя широкоугольными камерами телескоп изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, в дальнейшем их изучением будут заниматься с помощью других телескопов.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
5288
№1
20.04.2018 21:21
0
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