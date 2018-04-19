Запуск российской обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на март 2019 года



Проект обсерватории "Спектр-РГ".

Источник: © Борис Кавашкина/ТАСС Проект обсерватории "Спектр-РГ".Источник: © Борис Кавашкина/ТАСС

Ранее запуск обсерватории планировался на октябрь 2018 года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская обсерватория "Спектр-РГ" будет запущена в марте 2019 года, сообщили в четверг в компании "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), которая разрабатывает часть оборудования для аппарата.

"Российские космические системы" изготовили и передали заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", запуск которой запланирован на март 2019 года", - сказали в РКС.

В НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие-разработчик обсерватории "Спектр-РГ") не комментируют информацию о переносе запуска. Ранее запуск обсерватории планировался на октябрь 2018 года. Также сообщалось, что Роскосмос готов заплатить за запуск, который должен быть произведен до 25 ноября 2018 года, 853 млн 400 тыс. рублей.

Про радиокомплекс

"Установленный на борту "Спектра-РГ" радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию", - уточнили в компании.

Радиокомплекс производства РКС обеспечит передачу данных на Землю со скоростью до 512 Кб/с и будет работать на протяжении всей миссии орбитального телескопа на дальности от 200 км до 1,8 млн км от Земли. "Возможности комплекса позволят наземным станциям управления определять координаты космического аппарата с точностью до 10 м, а скорость - до 0,5 мм/с. Новый бортовой радиокомплекс отличается высокой энергоэффективностью: в дежурном режиме он потребляет менее 30 Вт, а в режиме передачи данных - не более 225 Вт", - пояснили в РКС.

Специалисты предприятия еще на стадии разработки заложили в радиокомплекс возможность поддерживать связь с аппаратом при любой его ориентации. Бортовой радиокомплекс будет постоянно вести самодиагностику и при необходимости отправлять ее результаты на Землю. Также предусмотрена возможность ремонта комплекса прямо на орбите. Если с Земли не будет поступать команд более двух суток, радиокомплекс автоматически запустит алгоритм устранения неисправности.

О телескопе

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" - это крупнейший совместный проект России и Германии в области астрофизики. Космический аппарат, построенный в НПО им. С. А. Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

После запуска аппарат отправят в точку Либрации (равного воздействия гравитационных и центробежных сил) системы Солнце - Земля, расположенную на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Эта точка хорошо подходит для проведения длительных обзоров всего неба, так как Солнце, Земля и Луна всегда будут находится по одну сторону от космического аппарата.

За полгода работы обсерватория сможет построить карту всего неба в рентгеновских лучах. Всего предусматривается построение восьми таких карт за четыре года, чтобы объединить их в одну высокоточную карту видимой Вселенной, а также следить за переменностью во времени миллионов небесных тел.

Следующие три года работы космической обсерватории будут использованы для детального изучения отдельных объектов во Вселенной. При этом Россия и Германия получат половину наблюдательного времени, которое будет распределено по заявкам астрономов и астрофизиков обеих стран. Предусматривается детально исследовать свойства темной энергии, обнаружить около 3 млн сверхмассивных черных дыр и около 100 тыс. скоплений галактик. В последующем все полученные с помощью "Спектра- РГ" данные будут открыты для ученых всего мира.