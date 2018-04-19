Большие противолодочные корабли Севфлота на учениях "уничтожили" подлодку противника
|
|
БПК «Вице-адмирал Кулаков».
Источник: sdelanounas.ru
В ближайшее время экипажи проведут учения по поражению надводных, береговых и воздушных целей артиллерией и ЗРК
МУРМАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" на учениях успешно провела атаку условной подводной лодки с применением учебного боезапаса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.
"Корабли действовали в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в рамках тактического учения", - сказали в пресс-службе.
После проведения морского допуска к торпедным и ракетным стрельбам в закрытом для судоходства районе экипаж "Североморска" выполнил пуск ракеты-торпеды главным противолодочным комплексом "Раструб", а "Вице-адмирал Кулаков" выстрелил практической торпедой по заданным координатам подводной цели. Также корабли выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000, которая применяется как для атаки подводных лодок, так и для самообороны корабля от подводного оружия.
В ходе учения моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией Северного флота. Прием целеуказания они осуществили от экипажа противолодочного самолета Ил-38, который отрабатывал учебно-боевые задачи поиска подводных лодок.
В ближайшие дни экипажи больших противолодочных кораблей проведут учения по поражению надводных, береговых и воздушных целей артиллерией и зенитными ракетными комплексами. Ранее они совершенствовали тактические приёмы совместного ведения поиска подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводниками и авиацией.
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.04.2018 Малые корабли Северного флота уничтожили условную авиабомбу
30.03.2018 Корабли Северного флота на учениях "уничтожат" подлодку "противника"
15.02.2018 Силы Северного флота на учениях в Баренцевом море обнаружили подлодки "противника"
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
17.05.2017 Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
22.02.2017 Этот союзник не подведет