"Танковый спецназ" Сирии обзавелся настоящим "ракетным монстром"
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Бойцы 4-й сирийской танковой дивизии, которую в СМИ прозвали "танковым спецназом", получили на вооружение аналог российской ТОС-1А "Сонцепек". Именно так расценивают военные эксперты новую разработку инженеров и конструкторов этого элитного соединения.
#SAA 4th Division IRAM Jolan-1000 mounted on a T-72 chassis.
Every rocket weighs 500kg pic.twitter.com/G6MeRZvONZ— Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) 18 апреля 2018 г.
В прошлом военные эксперты, оценивая сирийские боевые машины с ракетным вооружением, уже предполагали, что за изготовленными мини-ТОСами на шасси БМП-1 обязательно последует вариант на базе танка. Так и произошло. Эта штурмовая машина, получившая обозначение Golan-1000, выполнена на базе основе боевого танка Т-72. Поражает калибр пусковых установок этого ракетного монстра - он составляет 500 мм. Сами реактивные снаряды весят около полутоны.
"Тяжелая реактивная пусковая установка на танковом шасси стала закономерным развитием линейки импровизированных реактивных систем Golan, что в малых количествах производятся ремонтными мастерскими 4-й танковой дивизии сирийской армии, - прокомментировал создание реактивной системы один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин. - В их ряду уже были относительно небольшие системы Golan 65 и Golan 250 на шасси пикапов, а также более тяжелые Golan 300 и Golan 400 на базе грузовых автомобилей.
Дальность подобных систем крайне невелика и составляет обычно всего до 2-3 км. У 360-мм Golan-300 максимальная дальность вообще всего 1,5 км. Однако мощная боевая часть таких импровизированных ракет делает их грозным оружием в городских боях, не оставляя противнику шансов уцелеть".
Судя по состоянию пусковых установок этого сирийского варианта "Солнцепека", боевая машина уже была опробована в ходе боевых действий в районе Дамаска.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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19.04.2018
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