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"Танковый спецназ" Сирии обзавелся настоящим "ракетным монстром"

20.04.2018 Российская газета 415 0
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Бойцы 4-й сирийской танковой дивизии, которую в СМИ прозвали "танковым спецназом", получили на вооружение аналог российской ТОС-1А "Сонцепек". Именно так расценивают военные эксперты новую разработку инженеров и конструкторов этого элитного соединения.



В прошлом военные эксперты, оценивая сирийские боевые машины с ракетным вооружением, уже предполагали, что за изготовленными мини-ТОСами на шасси БМП-1 обязательно последует вариант на базе танка. Так и произошло. Эта штурмовая машина, получившая обозначение Golan-1000, выполнена на базе основе боевого танка Т-72. Поражает калибр пусковых установок этого ракетного монстра - он составляет 500 мм. Сами реактивные снаряды весят около полутоны.

"Тяжелая реактивная пусковая установка на танковом шасси стала закономерным развитием линейки импровизированных реактивных систем Golan, что в малых количествах производятся ремонтными мастерскими 4-й танковой дивизии сирийской армии, - прокомментировал создание реактивной системы один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин. - В их ряду уже были относительно небольшие системы Golan 65 и Golan 250 на шасси пикапов, а также более тяжелые Golan 300 и Golan 400 на базе грузовых автомобилей.

Дальность подобных систем крайне невелика и составляет обычно всего до 2-3 км. У 360-мм Golan-300 максимальная дальность вообще всего 1,5 км. Однако мощная боевая часть таких импровизированных ракет делает их грозным оружием в городских боях, не оставляя противнику шансов уцелеть".

Судя по состоянию пусковых установок этого сирийского варианта "Солнцепека", боевая машина уже была опробована в ходе боевых действий в районе Дамаска.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Солнцепёк
Т-72

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