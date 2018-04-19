Как упавшие в Сирии "умные" ракеты Трампа помогут России
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Ракетный удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Источник: REUTERS/Handout/SANA
Благодаря упавшим и неразорвавшимся в Сирии американским ракетам российские оружейники смогут получить доступ к последним военным технологиям США. В результате у военных России появится возможность усовершенствовать систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
"Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", - заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Речь идет о созданной в 2010 году крылатой ракете "воздух - поверхность" JASSM-ER. Она изготовлена из композитных материалов по "стелс" технологии и предназначена для поражения высокозащищенных стационарных и мобильных целей в любое время суток и в сложных метеоусловиях. При этом ракета должна запускаться вне зоны действия средств ПВО противника. Ракета имеет радиус действия 980 километров.
"Мы изучим ее по блокам, сейчас есть возможность: приборы, которые позволяют полностью снять телеметрию, измерить геометрические параметры, могут исследовать состав металлов или даже композитных материалов, из которых состоит ракета, - заявил ФАН военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетным ударам по Сирии. "Они будут хорошие, новые и "умные"! - писал он тогда в Twitter, а в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли массированный удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сирии. Сирийские военные, вооруженные советскими и российскими зенитными комплексами С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук", "Стрела" и "Панцирь-С" смогли сбить более 70 процентов американских ракет. Наилучшие результаты показал самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", который, израсходовав 25 ракет, смог уничтожить 23 цели.
Николай Грищенко
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19.04.2018
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