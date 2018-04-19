Генеральный директор по закупкам Минобороны Индии Апурва Чандра посетил АО "ПСЗ "Янтарь"



Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).

Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

ЦАМТО, 19 апреля. Генеральный директор по закупкам Минобороны Индии Апурва Чандра продолжает рабочий визит в РФ в целях ознакомления с состоянием производства предприятий ОПК России и проведения переговоров по перспективным проектам военно-технического сотрудничества двух стран.

После посещения расположенного в Подмосковье Национального центра вертолетостроения (входит в холдинг "Вертолеты России"), где индийским партнерам были успешно продемонстрированы полеты вертолета Ка-226Т, А.Чандру встречали на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в г.Калининграде (входит в ОСК).

"Безусловно, ключевым индийско-российским проектом, который мы обсудили здесь, в Калининграде, стало продолжение строительства для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356. Мы с удовольствием осмотрели производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей, на месте ознакомились с применяемыми на заводе технологиями. Хотелось бы отметить тот факт, что российская сторона неизменно прилагает все усилия для того, чтобы четко выполнять принятые на себя обязательства", – подчеркнул А.Чандра.

"Мы очень рады принимать на российской земле столь представительную делегацию Министерства обороны Индии и продемонстрировать сегодня нашим партнерам уникальные возможности судостроительных предприятий России по созданию военно-морской техники, в том числе хорошо всем известных фрегатов пр. 11356. Насыщенная программа визита А.Чандры говорит о высокой заинтересованности индийской стороны в поступательном развитии текущих и перспективных российско-индийских проектов в военно-технической сфере в целом", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Многоцелевые фрегаты пр. 11356 – это надежные боевые корабли, с которыми индийские моряки знакомы уже почти два десятка лет. В состав вооружения этих кораблей входят, в том числе, совместно созданные двумя странами ракеты BrahMos. Прибалтийский судостроительный завод готов активно участвовать в дальнейшем развитии российско-индийского технологического партнерства, в том числе в рамках программы Make-in-India, обеспечив строительство фрегатов данного проекта на одной из индийских верфей. Сейчас мы ожидаем соответствующего решения наших индийских коллег. Специалисты завода готовы выехать в Индию для выполнения этой важной миссии по первому требованию", – отметил генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

В ближайшие дни индийская делегация во главе с А.Чандрой посетит ряд других предприятий Северо-Западного, а также Приволжского федеральных округов России, сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".