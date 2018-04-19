На Балтийский завод поступил главный турбогенератор левого борта для "Арктики"
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Находящийся в достройке на ООО "Балтийский завод - судостроение" головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) "Арктика". Санкт-Петербург, июнь 2017 года.
Источник: Erne / forums.airbase.ru
ЦАМТО, 19 апреля. На АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) поступил главный турбогенератор левого борта для головного ледокола проекта 22220 "Арктика". Соответствующий акт приемки был подписан накануне.
В ближайшее время турбогенератор погрузят на ледокол и приступят к его сборке. Специалисты Балтийского завода делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика сдачи "Арктики" заказчику, связанное с поздней поставкой турбогенератора на предприятие.
По контракту с ФГУП "Росатомфлот" АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году.
Атомоходы будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м, экипаж универсального атомного ледокола – 75 человек.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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19.04.2018
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