Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Балтийский завод поступил главный турбогенератор левого борта для "Арктики"

20.04.2018 ЦАМТО 477 0
0
Понравилась новость?
 0
Ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я)
Находящийся в достройке на ООО "Балтийский завод - судостроение" головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) "Арктика". Санкт-Петербург, июнь 2017 года.
Источник: Erne / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 19 апреля. На АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) поступил главный турбогенератор левого борта для головного ледокола проекта 22220 "Арктика". Соответствующий акт приемки был подписан накануне.

В ближайшее время турбогенератор погрузят на ледокол и приступят к его сборке. Специалисты Балтийского завода делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика сдачи "Арктики" заказчику, связанное с поздней поставкой турбогенератора на предприятие.

По контракту с ФГУП "Росатомфлот" АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году.

Атомоходы будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м, экипаж универсального атомного ледокола – 75 человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Росатом
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы