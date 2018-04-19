Сербия завершает разработку ряда новых систем вооружения



Вид на Белград, Сербия.

Источник: © Fotolia / Mikhail Markovskiy Вид на Белград, Сербия.Источник: © Fotolia / Mikhail Markovskiy

ЦАМТО, 19 апреля. По заявлению министра обороны Сербии Александра Вулина, Вооруженные силы страны находятся на завершающем этапе испытаний более 40 типов ВиВТ, которые могут быть приняты на вооружение в случае успешного завершения тестирования.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, министр сделал данное заявление в ходе посещения Технического испытательного центра TOC (Tehnicki Opitni Centar), расположенного на полигоне Никинци (в 45 км к западу от Белграда).

В присутствии министра на полигоне были продемонстрированы возможности ряда новейших образцов ВиВТ, разработанных сербской оборонной промышленностью. В их число вошли командно-разведывательная машина BOV KIV (Komandno Izvidjacko Vozilo) с колесной формулой 4x4, дистанционно-управляемая машина "Милош", противотанковая управляемая ракета "Малютка-2F" с термобарической боевой частью, 128-мм реактивный снаряд увеличенной дальности, снайперская винтовка под патрон калибра 7,62х54 мм разработки Zastava Arms и модульная автоматическая винтовка MAR (Modular Automatic Rifle). Винтовки выполнены в рамках Проекта 1500, предусматривающего оснащение 1500 военнослужащих специальных подразделений.

Директор TOC полковник Слободан Илич (Slobodan Ilic) сообщил СМИ, что в Никинци также проводятся испытания оптоэлектронных систем, реактивных систем залпового огня "Морава" и "Огань", модернизированного ЗРК "Куб-M2" перед возвращением в боевой состав к середине 2018 года.

Технический испытательный центр TOC, основанный в Белграде в 1973 году, является военным научно-исследовательским учреждением, уполномоченным проводить завершающие оценку и испытания вооружения и оборудования ВС Сербии, национальной полиции, а также ВиВТ, предназначенных для экспорта. Недавно он был модернизирован на средства, выделенные правительством Сербии. Всего на модернизацию TOC было выделено 186 млн. динаров (1,9 млн. долл.).