

Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.

Источник: Виталий Тимкив/РИА Новости Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.Источник: Виталий Тимкив/РИА Новости

ЦАМТО, 19 апреля. Концерн "Автоматика" разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с БЛА – переносной "Пищаль", стационарный "Таран" и мобильный "Сапсан". Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в концерне.

Новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы.

"Сапсан" – самый мощный из трех комплексов. Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс обнаруживает БЛА в инфракрасном, видимом и радиолокационном диапазонах на дальностях более ста километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО, отмечает агентство.

Средний "Таран" эффективен при угрозе массированного нападения БЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно "возводит" над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 м, непроницаемый для БЛА. Несмотря на применение для защиты от беспилотников широкого диапазона частот, излучение абсолютно безвредно для людей, под куполом так же работает мобильная связь, рассказали "РИА Новости" в концерне "Автоматика".

"Пищаль" выполнен в виде ружья массой 3 кг. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или БЛА в движении. Аккумуляторной батареи, от которого питается "ружье", хватает на час непрерывной работы.

В концерне "Автоматика" планируют завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов в течение ближайших месяцев. К концу года начнется их серийное производство, отмечает агентство.

По данным "Автоматики", потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности. Они могут использоваться для защиты стадионов и других объектов массового посещения или критически важных объектов. Интерес к комплексам проявляют также за рубежом, сообщили "РИА Новости" в концерне.